Serie A, Como-Bologna 2-2: Fabregas beffato al 91'

como-bologna 2-2

Cutrone non basta: Castro e Iling-Junior rimontano i lariani e salvano Italiano

Il Sinigaglia non porta fortuna al Como: il Bologna rimonta e prende un punto



























1 di 15 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La quarta giornata di Serie A si apre con l'harakiri del Como che, avanti 2-0 al Sinigaglia, si fa riprendere sul 2-2 dal Bologna. Cutrone provoca al 5' l'autorete di Casale per poi raddoppiare al 53' in ripartenza, poi Italiano la pareggia con i cambi: Castro entra e segna al 76', mentre l'ex Juve Iling-Junior pareggia al 91' negando una vittoria nel massimo campionato che al Como manca da più di 21 anni. Rossoblù ancora senza successi.

LA PARTITA

Ennesima beffa finale per il Como, che avanti 2-0 si fa riprendere sul 2-2 dal Bologna, il tutto nel giorno del ritorno della Serie A al Sinigaglia dopo più di 21 anni. Il match si sblocca già al 5': Fadera serve Cutrone che mette al centro, trovando la deviazione di Casale che mette fuori causa Skorupski realizzando uno sfortunato autogol. I felsinei reagiscono al 19' con il sinistro a giro di Orsolini di poco a lato, mentre poco dopo Pogeba impatta di petto il forte cross di Aebischer senza trovare la porta. Al 33', i padroni di casa vanno vicinissimi al 2-0, ma Casale è bravissimo a deviare il mancino di Cutrone, con il primo tempo che non si chiude con ulteriori spunti.

Ad inizio ripresa parte meglio il Bologna, anche spinto dall'ingresso di Fabbian al posto di Aebischer ma arriva a sorpresa il 2-0: al 53', Cutrone riceve in profondità, rientra sul destro e trova il secondo palo, battendo ancora Skorpuski e stavolta il raddoppio è tutto suo, nonostante un lungo check per problemi alle comunicazioni in sala Var. Dopo la pausa, Strefezza si divora il tris in ripartenza col mancino. Fabbian ci prova a metà secondo tempo ma la girata è centrale. Poi ci si mette anche la sfortuna, visto che al 71' i rossoblù centrano il palo con Pobega. A suonare la carica è allora Castro che, dieci minuti dopo il suo ingresso in campo, insacca dopo un rimpallo. Belotti si divora il tris e il Bologna pareggia con Iling-Junior, beffando ancora il Como. La vittoria in A manca dal 24 maggio 2003, mentre il Bologna si salva a pochi giorni dalla Champions.

LE PAGELLE

Cutrone 7 - Solo il tabellino dice che non è doppietta, ma provoca l'autorete di Casale per poi segnare il 2-0 ad inizio ripresa.

Belotti 5 - È uno degli "spreconi" del Como: entra e si divora il 3-1.

Castro 7 - Con il suo ingresso in campo e il gol suona la carica per il Bologna.

Iling-Junior 7 - Il suo gol è fondamentale per evitare un altro ko a Italiano.

IL TABELLINO

COMO-BOLOGNA 2-2

Como (4-2-3-1): Audero 6; Iovine 6, Dossena 6,5 (21' st Goldaniga 5,5), Kempf 6, Moreno 5,5; Roberto 6 (43' st Mazzitelli sv), Perrone 6; Strefezza 5,5 (43' st Braunöder sv), Paz 6, Fadera 6 (33' st Da Cunha 6); Cutrone 7 (33' st Belotti 5). A disp.: Reina, Sala, Van Der Brempt, Baselli, Engelhardt, Gabrielloni, Cerri, Verdi. All.: Fabregas 5,5

Bologna (4-3-3): Skorupski 6; Posch 5,5, Beukema 6, Casale 5 (35' st Lucumì 6), Miranda 6; Freuler 6, Aebischer 5,5 (1' st Fabbian 6), Pobega 5,5; Orsolini 6 (18' st Iling-Junior 7), Dallinga 5,5 (18' st Castro 7), Odgaard 5,5 (35' st Ndoye 6). A disp.: Ravaglia, Holm, Erlic, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, Urbanski, Karlsson, Dominguez. All.: Italiano 6

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 5' aut. Casale (C), 8' st Cutrone (C), 31' st Castro (B), 46' st Iling-Junior (B)

Ammoniti: Iovine (C), Moreno (C), Pobega (B)

LE STATISTICHE

- L’ultima volta che il Como aveva pareggiato un match di Serie A dopo essere andato in vantaggio di due gol risaliva al 4 ottobre 1981 proprio contro il Bologna (2-2 in casa anche in quel caso).

- Il Bologna ha pareggiato una partita di Serie A dopo essere stato in svantaggio di due reti per la prima volta dal 7 ottobre 2023 contro l’Inter (2-2 al Meazza).

- Dallo scorso aprile il Bologna è la squadra che ha pareggiato più partite in Serie A: otto su 13 (3V, 2P),

- Samuel Iling-Junior è l'unico giocatore nato dal 2003 ad aver segnato in ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2022/23).

- Santiago Castro ha partecipato a tutte le ultime quattro reti su azione del Bologna in Serie A: due gol e due assist (incluso il finale dello scorso campionato).

- Prima di Patrick Cutrone, l'ultimo giocatore del Como che aveva segnato almeno due gol nelle prime quattro gare dei lariani in una stagione di Serie A era stato Giuliano Giovetti nel 1951/52 (due reti anche per lui).

- Patrick Cutrone ha realizzato due gol in questo campionato, entrambi al minuto 53 - il primo era arrivato contro il Cagliari lo scorso 26 agosto.

- Gabriel Strefezza non forniva un assist in Serie A dal 4 giugno 2023 proprio contro il Bologna in un match casalingo, con la maglia del Lecce in quel caso.

- Il Como non segnava una rete in Serie A nei primi 5 minuti di gioco dall' 11 giugno 1989: gol di Stefano Maccoppi al 4' di gioco contro il Torino.

- Il Bologna non segnava su azione in campionato dallo scorso 20 maggio: gol di Calafiori contro la Juventus in quel caso.

- Santiago Castro, nato il 18 settembre 2004, è il più giovane giocatore ad aver segnato in questo campionato di Serie A.

- Primo autogol di Nicolò Casale in Serie A alla sua presenza numero 88 nel massimo campionato.

- Nelle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2020/21) nessuna squadra ha subito più autogol del Bologna: nove, al pari della Roma.