Serie A: colpi salvezza in casa di Cagliari e Sassuolo

SERIE A

I sardi battono 4-2 la Salernitana, i neroverdi superano 1-0 il Frosinone che sbaglia un rigore al 90'

Serie A: spettacolo e gol a Cagliari, Ballardini batte Di Francesco





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella ventottesima giornata di Serie A, Cagliari e Sassuolo trovano due vittorie importanti per la salvezza. I sardi superano 4-2 la Salernitana con Shomurodov (doppietta), Lapadula e Gaetano: all'Unipol Domus non bastano Kastanos e Maggiore ai granata. Lo scontro diretto del Mapei, invece, va ai neroverdi: il gol di Thorstvedt al 58' vale il primo successo per Ballardini, con i ciociari che sbagliano un rigore al 90' con Kaio Jorge.

CAGLIARI-SALERNITANA 4-2

Vittoria fondamentale per il Cagliari, che ad oggi sarebbe salvo grazie al 4-2 rifilato alla Salernitana. Primo tempo strepitoso dei sardi, che sbloccano la sfida già al 12': Zappa lancia Lapadula che salta Ochoa e insacca, con il gol convalidato dal Var dopo il fuorigioco segnalato in campo. La formazione di Ranieri insiste e Jankto si divora il raddoppio, che arriva comunque al 40' con il contropiede di Gaetano dopo un angolo a favore degli ospiti. L'autore del 2-0 si fa male e lascia spazio ad inizio ripresa a Shomurodov, che al 51' fa tris. Sembra finita, ma nel giro di due minuti la Salernitana si porta sul 3-2 grazie a Kastanos (tap-in su cross di Zanoli) e Maggiore (colpo di testa da corner battuto da Candreva). A chiudere la partita al 76' ci pensa però Shomurodov, che sfrutta l'errore di Fazio e in due tempi batte Ochoa. Finisce 4-2: ad oggi, il Cagliari sarebbe salvo con 26 punti, sempre più ultima la formazione di Liverani che resta a quota 14.

IL TABELLINO

CAGLIARI-SALERNITANA 4-2

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet 6; Zappa 7, Mina 6,5, Dossena 6, Augello 6,5 (32' st Wieteska 6); Makoumbou 6, Deiola 6; Nandez 6 (21' st Viola 6,5), Gaetano 7 (1' st Shomurodov 7,5), Jankto 6 (21' st Azzi 6); Lapadula 7 (21' st Oristanio 6,5). A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Obert, Di Pardo, Prati, Mutandwa. All.: Ranieri 7

Salernitana (4-3-1-2): Ochoa 4; Zanoli 5,5 (29' st Sambia 5,5), Manolas 5 (1' st Pirola 5,5), Fazio 4,5, Bradaric 5,5; Coulibaly 5,5 (29' st Gomis 5,5), Maggiore 6, Kastanos 6 (42' st Basic sv); Candreva 5,5; Weissman 5,5 (20' st Simy 5,5), Tchaouna 5. A disp.: Costil, Allocca, Pasalidis, Pellegrino, Ferrari, Martegani, Legowski, Ikwuemesi, Vignato. All.: Liverani 4,5

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 12' Lapadula (C), 40' Gaetano (C), 6' e 31' st Shomurodov (C), 11' st Kastanos (S), 13' st Maggiore (S)

Ammoniti: Augello (C), Kastanos (S), Sambia (S)

LE STATISTICHE

- Dal suo arrivo al Cagliari (1° febbraio 2024), nessun calciatore italiano ha segnato più reti rispetto a Gianluca Gaetano (tre) in Serie A (a quota tre anche Riccardo Orsolini).

- Il Cagliari ha vinto due partite di fila per la seconda volta in questo campionato di Serie A; l’unico precedente tra ottobre e novembre 2023 contro Frosinone e Genoa.

- Il Cagliari è rimasto imbattuto in tutte le sei sfide contro la Salernitana in Serie A (3V, 3N); contro nessun’altra squadra i rossoblù hanno disputato più partite senza mai perdere nella competizione (sei anche contro il Crotone).

- Eldor Shomurodov è tornato al gol in Serie A a distanza di 342 giorni, il 2 aprile 2023 con lo Spezia, proprio contro la Salernitana; l’attaccante ha realizzato oggi la sua seconda doppietta nella competizione dopo la prima arrivata col Genoa il 15 maggio 2021 (v Atalanta).

- Eldor Shomurodov è il primo calciatore del Cagliari a realizzare una doppietta da subentrato da Leonardo Pavoletti contro il Frosinone lo scorso 29 ottobre; inoltre la Salernitana (tre) è la squadra contro cui l’attaccante ha segnato più gol in Serie A.

- Gianluca Lapadula ha segnato contro la Salernitana il secondo gol in questa Serie A; anche la precedente marcatura nel torneo in corso era arrivata in un match casalingo (11 dicembre 2023 contro il Sassuolo).

- Il gol di Gianluca Lapadula (12’) è stato il più veloce realizzato dal Cagliari in questa Serie A da quello di Alberto Dossena (10’) contro il Monza dello scorso 26 novembre.

- Grigoris Kastanos ha segnato tre reti in questa Serie A, record di marcature per lui in una singola stagione del torneo.

- Il Cagliari è la squadra contro cui Giulio Maggiore ha segnato più reti in Serie A (due); in generale il centrocampista ha realizzato due reti nel torneo in corso e solo nel 2020/21 (tre) ne conta di più in una singola stagione della competizione.

- Il Cagliari ha segnato almeno due reti nel primo tempo di una partita di Serie A per la prima volta dal 25 ottobre 2020 (tre v Crotone, anche in quel caso in una gara casalinga).

- Secondo assist in questo campionato per Nahitan Nández dopo il primo arrivato contro il Milan lo scorso 27 settembre; in generale solo nel 2019/20 (tre) ha fornito più passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A – due anche nel 2020/21 e 2021/22.

- Antonio Candreva ha preso parte a 11 reti in questa Serie A (cinque gol e sei assist); eguagliate le partecipazioni registrate nella scorsa stagione del torneo, la prima disputata con la Salernitana (11 – sette gol e quattro passaggi vincenti).

- Il Cagliari ha segnato quattro reti in una gara di Serie A per la seconda volta in questo campionato, la precedente contro il Frosinone, anche in quel caso in casa, lo scorso 29 ottobre (4-3).

- La Salernitana ha perso 18 delle prime 28 giornate di questa Serie A; nella loro storia i granata non hanno mai subito più sconfitte allo stesso punto di un singolo torneo della competizione (18 anche nel 2021/22).

- La Salernitana è l’unica squadra che non ha ancora vinto una gara nel 2024 in Serie A (2N, 8P).

- Con la presenza contro il Cagliari, Antonio Candreva (495) ha superato Tarcisio Burgnich (494) guadagnando così il 19° posto in solitaria nella classifica dei giocatori con più presenze in Serie A.

- Tommaso Augello ha giocato oggi contro la Salernitana la sua 150a partita in Serie A.

SASSUOLO-FROSINONE 1-0

Prima vittoria per Ballardini sulla panchina del Sassuolo, che batte 1-0 il Frosinone in un fondamentale scontro salvezza. Poche occasioni nel primo tempo, ma la partita si infiamma nella ripresa: i ciociari si vedono negare il possibile rigore dell'1-1 perché non c'è fallo di Thorstvedt, che al 58' sblocca il match. Nel finale, entra Kaio Jorge e alla fine il penalty per gli uomini di Di Francesco arriva, ma l'attaccante in prestito dalla Juventus manda addirittura fuori la sfera dal dischetto. Nel mezzo, Pinamonti sfiora il raddoppio con l'esterno che finisce a centimetri dalla porta difesa da Turati, ma il risultato non cambia: 1-0 per il Sassuolo, che si porta a 23 e va a -1 dal Frosinone, sempre più a rischio in questa classifica cortissima.

IL TABELLINO

SASSUOLO-FROSINONE 1-0

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Pedersen 6, Erlic 6,5, Ferrari 5,5, Doig 6; Thorstvedt 7 (18' st Henrique 6), Racic 6; Defrel 6 (27' st Boloca 6), Bajrami 6, Laurienté 6,5 (38' st Kumbulla sv); Pinamonti 6 (38' st Mulattieri sv). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Viti, Tressoldi, Obiang, Castillejo, Volpato, Lipani, Ceide. All.: Ballardini 6,5

Frosinone (4-3-3): Turati 5,5; Zortea 6, Okoli 5,5, Romagnoli 6, Valeri sv (9' Lirola 5,5); Mazzitelli 6, Barrenechea 5,5, Brescianini 6 (18' st Ibrahimovic 5,5); Soulé 5,5 (39' st Cuni sv), Cheddira 5,5 (39' st Kaio Jorge 4,5), Ghedjemis 5,5 (18' st Seck 6). A disp.: Frattali, Cerofolini, Pahic, Monterisi, Reinier, Gelli, Baez, Garritano. All.: Di Francesco 5,5

Arbitro: La Penna

Marcatore: 13' st Thostvedt

Ammoniti: Thorstvedt (S), Doig (S), Ghedjemis (S), Laurienté (S)

Note: Kaio Jorge (F) sbaglia un rigore al 45' st

LE STATISTICHE

- Il Sassuolo ha ritrovato la vittoria in Serie A che mancava dal 6 gennaio scorso (1-0 vs Fiorentina) – da allora aveva raccolto un punto in otto giornate.

- Il Sassuolo è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Frosinone in Serie A (3V, 2N), mantenendo la porta inviolata nella metà delle partite.

- Considerando soltanto il rendimento in trasferta, il Frosinone sarebbe ultimo in classifica in Serie A, con soli tre punti ottenuti dopo 14 gare esterne.

- Il Sassuolo è rimasto imbattuto in tre delle ultime cinque gare casalinghe (2V, 1N), dopo aver incassato due sconfitte di fila in casa in Serie A.

L’unico tiro nello specchio del Frosinone durante il match è arrivato al 94° minuto con Luca Mazzitelli.

- Kristian Thorstvedt ha segnato il quinto gol in questo campionato in 25 presenze, più del doppio (due) rispetto allo scorso torneo in 31 gare giocate.

- Prima di Kaio Jorge, l'ultimo giocatore del Frosinone a fallire un calcio di rigore in Serie A era stato Camillo Ciano il 19 maggio 2019, contro il Milan - parato da Gianluigi Donnarumma.

- Uros Racic ha preso parte ad entrambe le ultime due reti del Sassuolo in Serie A (un gol e un assist), dopo non aver contribuito ad alcuno dei precedenti 31 gol neroverdi in questo torneo.

- Andrea Consigli (501) è diventato il sesto portiere nella storia della Serie A a superare le 500 presenze in campionato dopo Buffon (657), Pagliuca (592), Zoff (570), Handanovic (566) e Albertosi (532).