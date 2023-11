Serie A, la classifica oggi e un anno fa: decollano Inter e Juve, sprofonda il Napoli

SERIE A

Nerazzurri e bianconeri viaggiano a +7 rispetto alla 12esima giornata 2022/23, i partenopei a - 11, il Milan a -3

Arrivati alla terza sosta nazionali per la Serie A è giunto il momento dei bilanci. Al netto delle sensazioni che ha lasciato il campo in questi primi due mesi e mezzo di campionato, il metodo più semplice resta quello, numeri alla mano, di confrontare la classifica oggi e un anno fa alla 12esima giornata: a sorridere sono soprattutto Inter e Juventus, che fanno registrare entrambe un +7 punti rispetto al 2022/23; maglia nera invece il Napoli: -11, la peggiore in assoluto insieme a Udinese e Salernitana.

L'avvio dei partenopei non si può forse definire disastroso, ma è stato sicuramente sconfortante se paragonato con quello sprint di Spalletti, che un anno fa guardava tutti dall'alto in basso e viaggiava già a + 5 sulla seconda. Le fondamenta per la conquista dello scudetto erano già state gettate, mentre oggi l'esonero di Garcia appare imminente.

Come detto, invece, Inter e Juve hanno fatto un deciso balzo in avanti: l'anno scorso di questi tempi avevano rispettivamente 24 e 22 punti (contro i 31 e 29 odierni), ed erano entrambe fuori dalla zona Champions League. Il Milan, nonostante le evidenti difficoltà dell'ultimo periodo, fa registrare solamente un -3 rispetto al 2022/23, quando la classifica diceva 3° posto, come quest'anno, e 26 punti a -6 dalla vetta.

Un'involuzione pesante l'hanno avuta invece le romane, che l'anno scorso alla 12esima si contendevano il quarto posto (Roma 25, Lazio 24), mentre quest'anno sono lontane dalle lotte al vertice ed entrambe fanno registrare un -7.

CHI SALE...

Oltre alle big, le squadre che hanno migliorato sensibilmente la propria classifica sono Fiorentina (+7), Monza (+7), Lecce (+6) e Bologna (+5). C'è poi il Verona, che fa registrare un +3, ma che oggi come allora è in piena zona retrocessione.

... E CHI SCENDE

Il calo più importante, un vero e proprio tracollo, lo hanno avuto come già detto Udinese e Salernitana (entrambe a -11). Significativa anche la caduta dell'Atalanta, che pur con un buon inizio di stagione non può reggere il confronto con l'avvio super del 2022/23: di questi tempi era infatti seconda in classifica, ora è sesta e ha 7 punti in meno. Si è peggiorato anche il Sassuolo (- 3), mentre sono rimaste più o meno allo stesso livello, anche se è scesa sensibilmente la posizione in classifica, Torino ed Empoli (entrambe -1).