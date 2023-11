Napoli, può essere il giorno di Tudor: c'è l'offerta, due le alternative

© Getty Images

Conclusa l'avventura di Rudi Garcia, in bilico già un mese fa, in casa Napoli è tempo di voltare pagina. De Laurentiis, dopo un inizio di stagione a dir poco lacunoso, è alla ricerca di un nuovo tecnico, precisamente un traghettatore per arrivare fino a giugno ma con il quarto posto in tasca. Progetto divenuto concreto dopo il no di Antonio Conte, il vero sogno del numero uno partenopeo. Ecco allora stagliarsi la figura di Igor Tudor, attualmente fermo ai box dopo l'avventura francese al Marsiglia la scorsa stagione. Oggi sarà il giorno cruciale per l'ingaggio del croato ex Juve: attesa la risposta al contratto da sette mesi messo sul piatto con opzione di rinnovo fino al 2025.