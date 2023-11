Juventus: dall'Inter alla Roma, i big-match di fine d'anno decideranno il mercato

MISSIONE SCUDETTO

Se a inizio 2024 la classifica sorriderà ancora ai bianconeri, allora la società potrebbe decidere di fare un regalo importante ad Allegri

Quello con l'Inter sarà solo il primo big-match di un finale d'anno decisivo per le ambizioni della Juventus. Il derby d'Italia in programma alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, dirà se davvero i bianconeri possono infastidire la capolista nella sfida scudetto, ma dal 26 novembre al 30 dicembre la Signora è attesa da una serie di partite davvero delicate. Subito dopo i nerazzurri ci sarà la trasferta di Monza, vero e proprio spauracchio vista la doppia sconfitta della scorsa stagione. Poi allo Stadium arriverà il Napoli con un nuovo allenatore e quindi il Genoa a "Marassi", da sempre campo ostico. Poi il Frosinone dei Next Gen Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge, prima del gran finale d'anno contro la Roma del nemico Miurinho.

Insomma, un calendario impegnativo, che non influenzerà solo la classifica, ma anche il mercato di gennaio. Se infatti la Juve dovesse presentarsi al nuovo anno ancora in lotta per il primo posto, allora la società potrebbe decidere di fare qualche sacrificio in più per rinforzare la rosa e regalare ad Allegri un paio di uomini in grado di alzare il livello qualitativo della squadra. Per provare davvero a vincere lo scudetto.

Tradotto: qualcosa in più dei vari Phillips, De Paul e Thiago Alcantara di cui si sta parlando in questo periodo. Serve qualcuno che sappia creare gioco in mezzo al campo e magari un finalizzatore dalla media gol più alta di quella dei vari Vlahovic e compagni. Magari un Berardi di turno e non solo.

Altrimenti, se l'Inter sarà già scappata, bisognerà accontentarsi e difendere la posizione Champions senza sognare troppo in grande.