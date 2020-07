Serie A, cambiano gli orari per la 38.a giornata: tutte le big in campo sabato

La Serie A ha stilato l'ultima giornata di campionato, anticipando gli orari estivi di un'ora e fissando cinque partite - con tutte le big in campo - sabato 1 agosto in contemporanea alle 20.45. La 38a giornata di Serie A si aprirà alle 18 con Brescia-Samp, prima del ricco piatto serale con Atalanta-Inter e Juve-Roma in contemporanea, così come Napoli-Lazio e Milan-Cagliari. Altre cinque partite saranno disputate domenica 2 agosto.