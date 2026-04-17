Serie A, date e orari della 35° giornata: Inter-Parma domenica sera, Como-Napoli di sabato
Il Milan in casa del Sassuolo e la Juventus ospita il Verona in una domenica ricchissima. Chiude il programma Roma-Fiorentina lunedì 4 maggio
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La Lega di Serie A ha ufficializzato date e orari per la 35esima giornata di campionato. Tra i match delle big, Como-Napoli in programma sabato 2 maggio alle ore 18, mentre l'Inter continuerà la sua corsa scudetto ospitando il Parma domenica 3 maggio alle 20.45.
Sarà una domenica ricchissima, dato che scenderanno in campo anche il Milan alle 15, in casa del Sassuolo, e la Juventus alle 18, con la sfida interna contro il Verona. Chiude il programma Roma-Fiorentina, lunedì sera alle 20.45.
Il programma completo:
Venerdì 1 maggio
ore 20.45: Pisa-Lecce
Sabato 2 maggio
ore 15: Udinese-Torino
ore 18: Como-Napoli
ore 20.45: Atalanta-Genoa
Domenica 3 maggio
ore 12.30: Bologna-Cagliari
ore 15: Sassuolo-Milan
ore 18: Juventus-Verona
ore 20.45: Inter-Parma
Lunedì 4 maggio
ore 18.30: Cremonese-Lazio
ore 20.45: Roma-Fiorentina