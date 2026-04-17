SERIE A

Serie A, date e orari della 35° giornata: Inter-Parma domenica sera, Como-Napoli di sabato

Il Milan in casa del Sassuolo e la Juventus ospita il Verona in una domenica ricchissima. Chiude il programma Roma-Fiorentina lunedì 4 maggio

17 Apr 2026 - 12:26
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La Lega di Serie A ha ufficializzato date e orari per la 35esima giornata di campionato. Tra i match delle big, Como-Napoli in programma sabato 2 maggio alle ore 18, mentre l'Inter continuerà la sua corsa scudetto ospitando il Parma domenica 3 maggio alle 20.45.

Sarà una domenica ricchissima, dato che scenderanno in campo anche il Milan alle 15, in casa del Sassuolo, e la Juventus alle 18, con la sfida interna contro il Verona. Chiude il programma Roma-Fiorentina, lunedì sera alle 20.45. 

Il programma completo: 

Venerdì 1 maggio

ore 20.45: Pisa-Lecce

Sabato 2 maggio

ore 15: Udinese-Torino

ore 18: Como-Napoli

ore 20.45: Atalanta-Genoa

Domenica 3 maggio

ore 12.30: Bologna-Cagliari

ore 15: Sassuolo-Milan

ore 18: Juventus-Verona

ore 20.45: Inter-Parma

Lunedì 4 maggio

ore 18.30: Cremonese-Lazio

ore 20.45: Roma-Fiorentina

serie a

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