Lecce: dopo gara con la Fiorentina in ritiro a Bussolengo
La salvezza del Lecce passerà per la quiete del Veneto. Il club giallorosso, attraverso una breve nota diffusa dal proprio ufficio stampa, comunica che il gruppo squadra martedì 21 aprile, dopo la disputa della gara interna contro la Fiorentina, si trasferirà a Bussolengo in vista della gara di Verona, in programma sabato 25 aprile. I giallorossi sosterranno il primo allenamento nella giornata di mercoledì 22 presso lo Stadio Comunale di Villafranca. Sempre nella stessa località la squadra giallorossa si tratterrà per preparare la successiva trasferta con il Pisa di venerdì 1 maggio.