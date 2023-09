Serie A, Cagliari-Udinese 0-0: sardi spreconi all'Unipol Domus

LE ALTRE DI A

I rossoblù sbagliano tanto con Deiola e colpiscono un palo con Luvumbo: ancora niente vittoria per Ranieri e Sottil

Si chiude 0-0 il match tra Cagliari e Udinese della quarta giornata di Serie A. Nessun gol all'Unipol Domus, ma le occasioni non mancano, soprattutto per i padroni di casa: Deiola sbaglia due opportunità di testa e una con un diagonale sinistro nella ripresa, ma la più clamorosa è il palo colpito a fine primo tempo da Zito Luvumbo. Sfuma ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato sia per Ranieri che per Sottil.

LE STATISTICHE DI OPTA

Un gol segnato per l’Udinese: si tratta del peggior dato per i friulani nella storia dopo le prime quattro partite giocate di un campionato di Serie A.

Il Cagliari non ha trovato il gol in nessuna delle prime due uscite interne di un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 1995/96 (v Lazio e Juventus con Giovanni Trapattoni in panchina).

L’Udinese è rimasta a secco di vittorie nelle prime quattro giornate di un singolo torneo di Serie A per la prima volta dalla stagione 2010/11 (quattro ko in quel caso con Francesco Guidolin alla guida).

Tre pareggi di fila in Serie A per l’Udinese per la prima volta da novembre 2022 (contro Cremonese, Lecce e Spezia: due neopromosse, come in questo caso).

Cagliari e Udinese sono le due squadre di questo campionato con la striscia attualmente aperta più lunga senza vittoria in Serie A: nove di fila i sardi, otto i friulani.

L’Udinese ha mancato l’appuntamento con il gol in sei delle ultime otto partite di Serie A.

Era dal 2008/09 che il Cagliari non segnava soltanto uno o meno gol nelle prime quattro giornate di un campionato di Serie A.

L'Udinese rimane - al pari dell'Empoli - una delle due sole squadre a non aver realizzato nemmeno un gol nei primi tempi di questo campionato.

Record di tiri per Alessandro Deiola (5) in carriera in un singolo match di Serie A.

Cinque dei 10 tiri del Cagliari odierni (50%) portano la firma di Alessandro Deiola.

Questo è stato il match con meno tiri nello specchio in questa Serie A (due).