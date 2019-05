Serie A, Cagliari-Udinese 1-2: Hallfredsson-De Maio: vittoria dei friulani in rimonta

26/05/2019

L' Udinese sbanca Cagliari , vince in rimonta per 2-1 e termina il campionato al dodicesimo posto in classifica. Padroni di casa in vantaggio grazie al colpo di testa di Pavoletti al 18', nella ripresa si scatenano i friulani: palo di Ter Avest, rete annullata dal Var a Pussetto e quindi i gol. Halfredsson segna al 58' con un tiro-cross su cui è grave l'errore di Cragno. E il portiere isolano è imperfetto anche al 69', quando segna De Maio.

CAGLIARI-UDINESE 1-2 Cagliari (4-3-1-2): Cragno 5; Srna 6 (31' Padoin sv), Pisacane 6,5, Klavan 6, Lykogiannis 6; Ionita 5,5, Bradaric 6 (38' st Cerri sv), Barella 6; Castro 5,5 (21' st Birsa 6); Joao Pedro 5, Pavoletti 7. A disp.: Rafael, Aresti, Cacciatore, Romagna, Oliva, Cigarini, Deiola, Despodov, Thereau. All.: Maran 6. Udinese (3-5-2): Musso 6,5; De Maio 6,5, Troost-Ekong 5,5, Samir 6; Ter Avest 6,5, Badu 6 (37' st Wilmot sv), Hallfredsson 6,5, Mandragora 6,5 (42' st Micin sv), D'Alessandro 6; Pussetto 6 (32' st Lasagna 6), Teodorczyk 5,5. A disp.: Perisan, Garmendia, Barak, Bocic. All.: Tudor 6,5. Arbitro : Volpi Marcatori : 18' Pavoletti (C), 12' st Hallfredsson, 22' st De Maio (U) Ammoniti : Srna, Klavan (C); Musso, Wilmot (U) Espulsi : -

LE STATISTICHE DI CAGLIARI-UDINESE

• Il Cagliari non perdeva due match casalinghi di fila in Serie A da gennaio 2018 (tre in quel caso).

• L’Udinese non vinceva tre partite consecutive in Serie A da dicembre 2017.

• Leonardo Pavoletti è il giocatore che ha segnato più gol di testa in questo campionato (11): l'ultimo a fare meglio in una singola stagione di Serie A è stato Luca Toni nel 2005/06 (12 reti con questo fondamentale).

• Solo la SPAL (18) ha segnato più gol di testa del Cagliari (16) nella Serie A 2018/19.

• Il Cagliari ha effettuato 24 tiri, i sardi non tentavano così tante conclusioni in un match di Serie A da dicembre 2013 (30 in quel caso).

• Prima di Pavoletti, l’ultimo giocatore del Cagliari che aveva segnato 16 gol in una singola stagione di Serie A era stato Marco Borriello nel 2016/17.

• L'ultima rete di Emil Hallfredsson in Serie A era arrivata nell'ottobre 2014 contro il Napoli (quinta complessiva per lui nella massima serie).

• L’ultimo gol di De Maio nel massimo campionato italiano risaliva ad aprile 2018 contro il Milan (con la maglia del Bologna).