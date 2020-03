Serie A, Cagliari-Roma 3-4: il redivivo Kalinic tiene vive le ambizioni Champions

CAGLIARI-ROMA 3-4

di

DANIELE PEZZINI

La Roma batte 4-3 il Cagliari e resta in corsa per il quarto posto, ora occupato dall'Atalanta. Pioggia di gol alla Sardegna Arena, con Joao Pedro che apre le danze per i padroni di casa, poi rimontati dalla doppietta di Kalinic. Nella ripresa la Roma allunga con Kluivert, poi Pereiro spaventa gli uomini di Fonseca, prima che Kolarov la chiuda. Inutile la doppietta di Joao Pedro, che insacca il tap-in dopo aver sbagliato un rigore. Cagliari-Roma, gol e spettacolo alla Sardegna Arena lapresse

LA PARTITA

Nella domenica più difficile per il calcio italiano, orfana di Juve-Inter, è la lotta per la zona Champions a regalare emozioni e spettacolo. La Roma risponde al 7-2 dell'Atalanta con un altrettanto scoppiettante 4-3 in casa del Cagliari, tenendo il ritmo della Dea al termine di una serata che ha visto tornare protagonista Nikola Kalinic, autore di due gol e un assist con cui ha voluto mettere la parola fine a un periodo da dimenticare. Per il Cagliari è l'undicesima gara di fila senza i 3 punti: l'ultimo successo risale ormai allo scorso 2 dicembre e sebbene la zona retrocessione resti lontana 10 punti, i sardi e Maran non possono più dormire sonni tranquilli.

Il tecnico dei rossoblù decide di lanciare Paloschi titolare in attacco, mentre Fonseca si affida al modulo collaudato, con Kalinic in avanti per far rifiatare Dzeko e l'esordio dal 1' di Villar a centrocampo. La Roma parte col piede sull'acceleratore e nei primi 10' è una vera e propria sassaiola quella che si abbatte sulla porta di Olsen, preferito a Cragno. Lo svedese si supera in un paio di occasioni su Mkhitaryan e ringrazia l'aiuto della traversa su un tiro a giro dello scatenato Under. Col passare dei minuti la sfida si fa più equilibrata e al 28' è il Cagliari a passare: Joao Pedro aggancia un lungo lancio di Oliva e senza pensarci due volte trafigge Pau Lopez con un pallonetto-capolavoro. Neanche il tempo di esultare che la Roma trova subito il pari, complice un errore di Luca Pellegrini che serve un involontario assist a Kalinic. Il croato replica al 41' dopo una splendida iniziativa di Mkhitaryan, appoggiando in rete da due passi. Dopo mesi da incubo, un uno-due fondamentale per sé e per la squadra, che ribalta così (meritatamente) il risultato poco prima dell'intervallo.

In avvio di ripresa è sempre la Roma a fare la partita. Dopo pochi minuti il destro di Kluivert si stampa sulla traversa, ma al 64' l'olandese sigla l'1-3 cogliendo di sorpresa una difesa rossoblù decisamente rivedibile, su una bella sponda di testa di Kalinic. Quando la partita sembra in ghiaccio la squadra di Fonseca abbassa la guardia e viene punita da un'iniziativa centrale di Gaston Pereiro, entrato da pochi minuti, che sorprende Lopez con un sinistro a giro chirurgico. Le speranze dei padroni di casa però si infrangono su una punizione beffarda di Kolarov, che non sembra essere toccata da nessuno (la Lega poi ha dato il gol a Mkhitaryan) ma coglie Olsen impreparato. Inutile il gol del 3-4 di Joao Pedro, che dopo essersi fatto parare il rigore da Lopez ribadisce in rete di testa sulla parata.

LE PAGELLE

Mkhitaryan 7,5 - Spaventa due volte Olsen in avvio, incontenibile in occasione dell'assist dell'1-2 per Kalinic. In questo momento è lui l'arma in più di Fonseca, capace da solo di spaccare le partite e trascinare la squadra.

Kalinic 7 - Non ha la presenza e la leadership in campo di Dzeko, ma finalmente riesce a non farne rimpiangere l'assenza almeno sotto il piano realizzativo. Due gol e un assist per mettersi alle spalle un periodo complicatissimo.

Villar 6 - Prima da titolare gestita in maniera ordinata, senza strafare, ma anche senza commettere imprecisioni, con un buon lavoro di filtraggio davanti alla difesa per consentire le scorribande dei 4 davanti.

Paloschi 4,5 - Non ripaga la fiducia di Maran correndo spesso a vuoto e faticando a dialogare con Joao Pedro. Non segna in campionato dal 7 ottobre 2018 e la luce in fondo al tunnel sembra tutt'altro che vicina.

Pellegrini 5 - Regala a Kalinic il gol del pari con un intervento maldestro e si perde Mkhitaryan in occasione dell'1-2. La solita generosità in entrambe le fasi non basta a riscattare un paio di distrazioni pesanti.

Joao Pedro 6,5 - Si inventa un gioiello che porta avanti i suoi e prova a caricarsi la squadra sulle spalle con le sue giocate di classe, purtroppo continua a non essere abbastanza per rilanciare un Cagliari in piena crisi di risultati.

IL TABELLINO

Cagliari-Roma 3-4

Cagliari (4-3-1-2): Olsen 6; Cacciatore 5,5, Pisacane 5, Klavan 5, Pellegrini 5; Ionita 5.5 (66' Pereiro 6.5), Oliva 6, Rog 6 (90' Ragatzu sv); Nainggolan 5,5; Joao Pedro 6,5, Paloschi 4,5 (66' Simeone 5,5).

Allenatore: Maran 5,5

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Bruno Peres 6,5 (84' Santon sv), Smalling 6, Fazio 6,5, Kolarov 6,5; Cristante 6, Villar 6; Under 7 (76' C. Perez sv), Mkhitaryan 7,5, Kluivert 7 (85' Veretout sv); Kalinic 7.

Allenatore: Fonseca 6,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 28' Joao Pedro (C), 29' e 41' Kalinic (R), 64' Kluivert (R), 75' Pereiro (C), 81' Mkhitaryan (R), 89' Joao Pedro (C)

Ammoniti: 34' Under (R), 35' Joao Pedro (C), 55' Villar (R), 69' Simeone (C), 80' Pellegrini (C). 92' Lopez (R), 96' Santon (R), 96' Ragatzu (C)

Espulsi:,

LE STATISTICHE

• Era da ottobre 2015 che la Roma non segnava almeno quattro gol in due incontri consecutivi di Serie A.

• Sono sei i gol di Nikola Kalinic in altrettante sfide di Serie A contro il Cagliari: è la sua vittima preferita nel massimo campionato italiano.

• João Pedro è il secondo giocatore straniero della storia del Cagliari a segnare almeno 16 gol in un singolo campionato di Serie A, dopo David Suazo.

• La Roma ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro il Cagliari disputate nel girone di ritorno.

• Era da ottobre 2016 (3-5 v Fiorentina) che il Cagliari non raccoglieva neanche un punto in un incontro di Serie A in cui aveva messo a segno tre gol.

• Il Cagliari non vince da 11 partite di campionato, la sua striscia peggiore in Serie A dall'aprile 2015 (11).

• Nikola Kalinic non realizzava una marcatura multipla in Serie A da settembre 2017, in Milan-Udinese.

• Justin Kluivert ha segnato ben cinque delle sue sette reti stagionali (tutte le competizioni) in incontri esterni, proprio le cinque più recenti.

• Gastón Pereiro ha segnato la nona rete del Cagliari in questo campionato dalla distanza, solo l’Atalanta ne conta di più (13).

• João Pedro (40) ha superato Daniele Conti (39 reti) al 5º posto della classifica dei migliori marcatori nella storia del Cagliari in Serie A.

• Prima di Nikola Kalinic, l'ultimo giocatore della Roma che aveva segnato due gol e fornito un assist nel corso dello stesso match di Serie A era stato Cengiz Ünder nel febbraio 2018 (v Benevento).

• Sono trascorsi appena 93 secondi tra il primo gol di João Pedro e il primo di Kalinic in questo incontro.