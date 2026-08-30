Serie A, Cagliari-Inter 0-1: ancora Calhanoglu, Chivu risponde a Milan e Juve

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Non sbaglia l’Inter, che risponde a Milan e Juventus superando il Cagliari 1-0 in trasferta nella seconda giornata di Serie A. Ai nerazzurri è sufficiente il colpo da biliardo di Calhanoglu (al secondo gol consecutivo) da fuori area al nono minuto per superare i rossoblu e salire a 6 punti in classifica. Caprile nega il raddoppio a Esposito e Lautaro, Bisseck salva su Adopo nel finale evitando la beffa. Esordio per Curtis Jones.
LA PARTITA
L’Inter raccoglie tre punti in Sardegna, 1-0 esterno ai danni del Cagliari. Pronti via e i nerazzurri si rendono subito pericolosi. Per il vantaggio la squadra di Chivu non deve aspettare molto: al 9’ Barella apparecchia per il solito destro di Calhanoglu da fuori area, che con un colpo da biliardo buca Caprile e firma l’1-0. I rossoblù si affidano soprattutto alle fantasie di Maldini e alla rapidità di Mendy, ma gli ospiti si difendono bene. Anche Lautaro cerca con insistenza il primo gol stagionale, ma a fine primo tempo il risultato non cambia. Nella ripresa sale in cattedra Caprile, che nega il 2-0 prima a Pio Esposito da ottima posizione e poi a Lautaro. Chivu fa esordire Jones e inserisce Thuram, ma il raddoppio nerazzurro non arriva. Gli uomini di Pisacane restano in partita fino in fondo, alla ricerca del pareggio: all’84’ Bisseck (anche lui entrato dalla panchina) deve salvare quasi sulla linea sul colpo a botta sicura di Adopo. L’Inter soffre nel finale qualche minuto ma riesce a portare a casa i tre punti, rispondendo a Milan e Juventus e salendo a quota 6. Rimane fermo a 3 il Cagliari.
IL TABELLINO
Cagliari-Inter 0-1
Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola (dal 38' st Ciervo), Rodriguez, Obert; Romano, Winks (dal 12’ st Kofler); Adopo, Maldini (dal 33’ st Borrelli), Fazzini (dal 12’ st Fadera); Mendy (dal 12’ st Kevin Carlos). All. Pisacane. A disp. Radunovic, Sherri, Cavuoti, Aurelio, Sulev, Liteta, Akarakiri, Felici.
Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Akanji (dal 23’ st Stones), Bastoni; L. Henrique (dal 36’ st Bisseck), Barella, Calhanoglu (dal 20’ st Zielinski), Sucic (dal 20’ st Jones), Dimarco; Esposito (dal 20’ st Thuram), L. Martinez. All. Chivu. A disp. Provedel, Di Gennaro, Carlos Augusto, Diouf, Mkhitaryan, Stankovic, Bonny.
Arbitro: Fabbri.
Marcatori: 9’ Calhanoglu (I).
Ammoniti: Deiola (C), Kevin Carlos (C); Akanji (I).
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Tra gli allenatori con almeno 50 partite nella storia della Serie A a girone unico, solo Antonio Conte (66.3%) e Leonardo (60.7%) vantano una percentuale di successi superiore rispetto a Cristian Chivu: 60.4%, frutto di 32 successi in 53 sfide.
Nessuna squadra ha ottenuto più successi contro il Cagliari rispetto all’Inter (48, al pari del Milan) nella storia della Serie A a girone unico, con i nerazzurri che sono anche la formazione che ha segnato più reti contro i sardi nella competizione (161, almeno 19 in più rispetto a qualunque altro club).
L’Inter ha vinto entrambi i primi due match stagionali in Serie A per la prima volta dal 2023/24: anche in quell’occasione il secondo match fu proprio in casa del Cagliari (2-0 esterno) e anche in quell’occasione i nerazzurri registrarono una differenza reti di +4 nelle prime due giornate (4-0 nel 2023/24, 5-1 nel 2026/27).
Il Cagliari ha perso tutte le ultime sette gare casalinghe contro l'Inter in Serie A (le ultime quattro senza segnare) e solo contro un’avversaria i sardi hanno registrato più sconfitte interne consecutive nella competizione: otto contro la Juventus, tra il 2011 e il 2019.
Dal suo arrivo all'Inter nel 2021/22, Hakan Çalhanoglu (15) è uno dei soli tre giocatori con almeno 15 reti segnate da fuori area nei maggiori cinque campionati europei, assieme ad Harry Kane (16) e Kylian Mbappé (22).
Dal suo esordio in Serie A (stagione 2017/18), Hakan Çalhanoglu è il giocatore che ha segnato più gol da fuori area nel torneo: 22 reti dalla distanza per il turco, una in più rispetto a Paulo Dybala e Ruslan Malinovskiy.
Hakan Çalhanoglu è solo il secondo centrocampista dell'Inter ad andare a segno in ciascuna delle prime due presenze stagionali in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Thiago Motta nel 2011/12.
Hakan Çalhanoglu è l'unico centrocampista con più di una rete all'attivo in ciascuna delle ultime 14 stagioni nei maggiori cinque campionati europei, ossia da quando ha esordito in questi tornei nel 2013/14 con la maglia dell'Amburgo - già due centri per lui nella Serie A in corso.
Solo Hakan Çalhanoglu (49) ha servito più assist in Serie A rispetto a Nicolò Barella (47), a partire dalla prima stagione del centrocampista classe 1997 con la maglia dell'Inter (dal 2019/20).
Il Cagliari è la squadra contro cui Nicolò Barella ha preso parte a più reti in carriera in Serie A: ben nove (2G+7A), almeno tre in più che contro qualsiasi altra avversaria nel torneo.
Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre nel 2004/05, tra i centrocampisti italiani solo Antonio Candreva (11 contro la Fiorentina) ha servito più assist contro una singola avversaria nel torneo, rispetto a quanto fatto da Nicolò Barella contro il Cagliari: sette (al pari di Stefano Mauri, anche lui contro i sardi).
L’Inter è andata a bersaglio in ciascuna delle ultime 23 sfide contro il Cagliari in Serie A, eguagliando la propria striscia record di match di fila a segno contro i sardi nel torneo (23 anche tra novembre 1996 e novembre 2012). Inoltre, solo contro l’Hellas Verona (30) i nerazzurri vantano una serie aperta più lunga di partite consecutive con almeno un gol all’attivo in campionato.
Alessandro Bastoni ha giocato oggi la sua 300ª partita con la maglia dell’Inter tra tutte le competizioni (194V, 56N, 50P).
Considerando anche la fine della passata stagione, l'Inter ha schierato una formazione titolare con un'età media inferiore ai 28 anni per due volte nelle ultime tre partite di campionato (27 anni e 106 giorni contro il Bologna il 23 maggio scorso, 27 anni e 293 giorni oggi contro il Cagliari): tante volte quante nelle precedenti 22 gare di Serie A giocate.