Serie A, Cagliari-Inter 0-1: ancora Calhanoglu, Chivu risponde a Milan e Juve

LA PARTITA

L’Inter raccoglie tre punti in Sardegna, 1-0 esterno ai danni del Cagliari. Pronti via e i nerazzurri si rendono subito pericolosi. Per il vantaggio la squadra di Chivu non deve aspettare molto: al 9’ Barella apparecchia per il solito destro di Calhanoglu da fuori area, che con un colpo da biliardo buca Caprile e firma l’1-0. I rossoblù si affidano soprattutto alle fantasie di Maldini e alla rapidità di Mendy, ma gli ospiti si difendono bene. Anche Lautaro cerca con insistenza il primo gol stagionale, ma a fine primo tempo il risultato non cambia. Nella ripresa sale in cattedra Caprile, che nega il 2-0 prima a Pio Esposito da ottima posizione e poi a Lautaro. Chivu fa esordire Jones e inserisce Thuram, ma il raddoppio nerazzurro non arriva. Gli uomini di Pisacane restano in partita fino in fondo, alla ricerca del pareggio: all’84’ Bisseck (anche lui entrato dalla panchina) deve salvare quasi sulla linea sul colpo a botta sicura di Adopo. L’Inter soffre nel finale qualche minuto ma riesce a portare a casa i tre punti, rispondendo a Milan e Juventus e salendo a quota 6. Rimane fermo a 3 il Cagliari.