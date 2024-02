Serie A, Bologna-Verona 2-0: Fabbian lancia Thiago Motta al quarto posto

BOLOGNA-VERONA 2-0

I felsinei dominano il possesso palla e colpiscono chirurgicamente un'Hellas che spreca troppo: l'ex Inter segna il gol del vantaggio e serve l'assist per il raddoppio di Freuler

La 26a giornata della Serie A si apre con l'apoteosi per il Bologna di Thiago Motta, che non stecca contro l'Hellas Verona. Gli scaligeri giocano una buona gara, ma sono spreconi in zona offensiva e vengono colpiti chirurgicamente dagli avversari, con un grande protagonista. Giovanni Fabbian segna il gol del vantaggio al 27' e poi serve l'assist per il definitivo 2-0 di Freuler (66'), che manda Thiago Motta al quarto posto in solitaria con 48 punti.

LA PARTITA

La 26a giornata della Serie A si apre con lo show del Bologna, che sconfigge 2-0 il Lecce nel segno di Giovanni Fabbian: gol e assist per il giovane cresciuto nell'Inter e aria di Champions per la creatura perfetta di Sartori e Thiago Motta. Il match è aperto ed equilibrato sin dai primissimi minuti, nei quali si segnala un episodio particolare: l'arbitro Abisso mette giù male il piede e, dopo quattro minuti, deve abbandonare il campo per una distorsione alla caviglia. Subentra, dopo qualche minuto di riscaldamento, il quarto uomo Camplone che diventa così il nuovo direttore di gara. Nonostante uno stop di sei minuti, le squadre sfrecciano alle riprese delle ostilità: sembra essere messo meglio in campo il Verona, con Duda pericoloso, ma al 27' passano i padroni di casa. Inizia tutto dall'angolo battuto da Ferguson, con la sfera che arriva ad Orsolini e quest'ultimo che trova la deviazione vincente da pochi passi di Giovanni Fabbian: quarto gol in Serie A per il centrocampista, al debutto nella massima serie, e Bologna avanti 1-0. Orsolini e Ndoye mancano il raddoppio e questo risultato resiste a lungo, con Baroni che prova ad alzare Noslin e inserisce la velocità di Mitrovic. Ndoye si fa vedere per i rossoblù, ma la clamorosa occasione è del Verona: Skorupski sbaglia e serve Suslov, che manca il pallonetto vincente. La sua conclusione decolla poco sopra la traversa e, due minuti dopo, il Bologna la chiude: Fabbian pesca con un pallone geniale Freuler, che insacca il 2-0 con un perfetto inserimento. L'ex Inter chiude così con un gol, un assist e un eurogol sfiorato al 72', prima di lasciare il campo nei minuti finali. Qui l'Hellas mette in scena uno sterile assedio, con una sola chance da rete: Skorupski è prodigioso su Henry. Esulta Thiago Motta per l'ennesimo show dei suoi, che colpiscono chirurgicamente e battono 2-0 l'Hellas: ora il Bologna è quarto da solo con 48 punti, aspettando la risposta (e il recupero) dell'Atalanta. Il Verona resta a quota 20 e terzultimo, in tandem col Sassuolo.

LE PAGELLE

Fabbian 7.5 - La gara del Dall'Ara si trasforma nel suo show personale, con la rete del vantaggio e l'assist per il raddoppio. Ripaga alla perfezione la fiducia di Thiago Motta e le sue prolungate (e meritate) prestazioni da titolare, sfiorando anche un eurogol.

Skorupski 6.5 - Rischia di combinare una sciocchezza al 64', ma si riscatta ampiamente con la super-parata su Henry. In questa vittoria c'è anche il suo marchio.

Zirkzee 5.5 - Cuce il gioco e agisce quasi da trequartista in un Bologna che gioca molto sulle corsie e non riesce a servirlo come vorrebbe. Forse è la sua seconda o terza serata opaca in questa Serie A, non incide.

Suslov 6 - Il migliore dell'Hellas Verona è lui, con tanta tecnica e una prestazione convinta ed efficace. Ha però sul groppone l'errore dopo il "regalo" di Skorupski, che costa di fatto la sconfitta.

Noslin 5 - Dopo la grande prestazione contro la Juventus, effettua un deciso passo indietro. Non incide da esterno e non punge quando torna al centro dell'attacco, risultando abulico e quasi deleterio per la manovra gialloblù.

IL TABELLINO

Bologna-Verona 2-0

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski 6.5; Posch 6.5 (30' st De Silvestri 6), Beukema 6.5, Lucumì 6, Kristiansen 6; Freuler 6.5 (36' st Aebischer sv), Fabbian 7.5 (36' st El Azzouzi sv); Orsolini 6 (30' st Lykogiannis 6), Ferguson 6.5, Ndoye 6 (36' st Karlsson sv); Zirkzee 5.5. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Corazza, Odgaard, Calafiori, Saelemaekers, Urbanski. All. Thiago Motta.

HELLAS VERONA (4-2-3-1) - Montipò 6; Centonze 5.5 (13' st Tchatchoua 6), Magnani 5.5, Dawidowicz 5.5, Cabal 5; Duda 6 (38' st Dani Silva sv), Serdar 6; Noslin 5 (38' st Henry sv), Folorunsho 5 (43' st Lazovic sv), Suslov 6; Swiderski 5 (13' st Mitrovic 5.5). A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Ruben Vinagre, Charlys, Coppola, Bonazzoli. All. Baroni.

Arbitro: Abisso (dal 10' Camplone).

Marcatori: 27' Fabbian (B), 21' st Freuler (B).

Ammoniti: Freuler (B), Duda (V), Ferguson (B), Cabal (V).

Note: l'arbitro Abisso si infortuna alla caviglia al 4', subentra dopo sei minuti di stop il quarto uomo Camplone.

LE STATISTICHE

- Il Bologna ha vinto 13 delle prime 26 gare di un campionato di Serie A per la seconda volta negli ultimi 57 anni, dopo il 2001/02 (13 anche in quel caso).

- Il Bologna ha vinto cinque partite consecutive in Serie A per la prima volta da maggio 1967 (sei sotto la gestione di Luis Carniglia).

- Il Bologna è la squadra che ha raccolto più punti in casa in questa Serie A: 35. In generale i felsinei solo in tre stagioni hanno fatto meglio (contando sempre tre punti a vittoria) dopo le prime 14 gare casalinghe nella massima serie, 40 nel 1931/32 e 1940/41 e 38 nel 1939/40.

- Gol numero 3400 e 3401 per il Bologna in Serie A. Solo Matías Soulé (aprile 2003) è più giovane di Giovanni Fabbian (gennaio 2003) tra i giocatori che hanno realizzato almeno quattro reti in questa Serie A.

- Giovanni Fabbian (21 anni e 40 giorni) è il giocatore più giovane del Bologna ad aver segnato un gol e servito un assist in una partita di Serie A da Godfred Donsah nel gennaio 2016 (19 anni anni e 238 giorni vs la Sampdoria).

- Solo Domenico Berardi (12) ha partecipato a più gol di Riccardo Orsolini (11: nove reti e due assist) tra i giocatori italiani in questa Serie A.

- Tra i giocatori che hanno segnato il 100% dei gol in casa in questa Serie A, solo Andrea Colpani (sette) conta più reti di Giovanni Fabbian (quattro) nel torneo in corso.

- Remo Freuler è tornato a segnare in Serie A 811 giorni dopo l’ultima volta (4 dicembre 2021 contro il Napoli).

- Il Bologna è la squadra che ha ottenuto più clean sheets in casa in questa Serie A (nove).

- Solo Torino (11) ed Empoli (13) non hanno trovato la rete in più gare del Verona (10) in questa Serie A.

- Per Lorenzo Montipò è stata la presenza numero 100 con la maglia del Verona in tutte le competizioni.

- Questa è stata la 2600ª partita del Bologna in Serie A.