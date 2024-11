Serie A: Bologna-Venezia 3-0, Ndoye e Orsolini stendono i lagunari

LE STATISTICHE

Riccardo Orsolini, sei gol in questo campionato, è diventato il primo giocatore a realizzare più di cinque marcature in ciascuna delle ultime sette stagioni (dal 2018/19 a quella in corso) di Serie A e il quinto, nel periodo, nei cinque maggiori tornei europei, dopo Harry Kane, Mohamed Salah, Robert Lewandowski e Kylian Mbappé.

Riccardo Orsolini ha segnato in due gare interne di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (v Lecce e Fiorentina); inoltre ha sia segnato che servito un assist in una singola gara della competizione per la prima volta dal 20 maggio 2023 (v Cremonese).

Il Bologna ha vinto due gare interne di fila, senza concedere reti in Serie A, per la prima volta dallo scorso febbraio (tre in quel caso).

Per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il Bologna (2V, 4N) è rimasto imbattuto nelle prime sei partite interne di un campionato di Serie A: nel 2002/03 (6V) e nel 2010/11 (3V, 3N) i due precedenti.

Dan Ndoye ha segnato contro il Venezia la sua prima doppietta in Serie A; il calciatore svizzero aveva realizzato un solo gol in tutte le precedenti 41 gare disputate nella competizione.

Il Bologna ha realizzato almeno due reti su calcio di rigore in una singola partita di Serie A per la prima volta dall’8 aprile 2019 contro il Chievo (doppietta di Erick Pulgar).

Il Bologna ha battuto il Venezia in Serie A per la prima volta dal 23 settembre 2001, 1-0 in trasferta; in casa non capitava invece dal 7 marzo 1999 (2-1 con Carlo Mazzone in panchina).

Il Bologna ha battuto il Venezia con almeno tre gol di scarto in Serie A per la prima volta dal 23 settembre 1962 (3-0 anche in quel caso).

Il Venezia ha subito quattro sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dalla striscia di 10 registrata tra febbraio e maggio 2022.

Nessuna squadra ha perso più partite rispetto al Venezia (10, come l’Hellas Verona) in questa Serie A; più in generale i lagunari hanno perso almeno 10 delle prime 14 gare stagionali di un torneo della competizione per la seconda volta nella storia; nel 1949/50 (12) l’unico precedente.

Il Venezia non vince da 15 trasferte (3N, 12P) di Serie A; si tratta della striscia aperta più lunga di gare esterne consecutive senza successi tra le squadre che partecipano a questo campionato.

Nessuna squadra ha subito più reti da calcio di rigore rispetto al Venezia (cinque) in questa Serie A – cinque anche per Genoa e Como.