Serie A, Bologna-Torino 2-0: Fabbian e Zirkzee firmano l'aggancio al quinto posto

BOLOGNA-TORINO 2-0

I felsinei regolano i granata nel secondo tempo e si portano a 21 punti, gli stessi della Roma

La tredicesima giornata della Serie A 2023/24 si chiude con la vittoria del Bologna sul Torino per 2-0, che proietta gli uomini di Motta a 21 punti, al quinto posto con la Roma. Nel primo tempo Vlasic si vede annullare una bella rete dal Var per fuorigioco di Sanabria, poi nella ripresa la sblocca Fabbian, che sfrutta un'uscita sbagliata di Gemello al 57' e mette in rete, mentre Zirkzee la chiude nel recupero su lancio di Lykogiannis.

LA PARTITA

Il Bologna vuole l'aggancio alla Roma al quinto posto, mentre il Torino vuole proseguire la propria risalita in classifica. Juric esclude a sorpresa Milinkovic Savic e schiera Gemello tra i pali, mentre Motta lancia Fabbian dal 1’. Proprio l'ex Reggina crea la prima occasione dopo novanta secondi, raccogliendo una respinta al limite dell'area e calciando sull'esterno della rete. Il Torino cresce gradualmente e al primo tiro passa, ma il Var annulla al 19’: Vlasic raccoglie una respinta timida di Fabbian e lascia partire un mancino potentissimo dal limite, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Sanabria (non di Zapata come si pensava inizialmente) in avvio di azione. Il colombiano poco dopo raccoglie un pallone vagante dai 25 metri e prova a sorprendere di prima Skorupski, che mette in angolo. Alla mezz'ora è Buongiorno a colpire alto di poco su una punizione tagliata di Ilic, poi i padroni di casa provano a reagire con un tentativo da parte di Ndoye che però non trova la porta. In apertura di ripresa è ancora la squadra di Juric a rendersi pericolosa con un destro forte ma impreciso di Sanabria, che si spegne sul fondo. Al 54’ Fabbian approfitta di una serie di rimpalli in area e si vede negare la rete da un intervento provvidenziale di Linetty, ma è solo questione di secondi, perché due minuti dopo riceve un lancio in profondità di Beukema, approfitta dell'uscita fuori tempo di Gemello e deposita nella porta vuota per il vantaggio rossoblu. Posch sfiora di testa il raddoppio poco dopo, poi è Zirkzee a cercare il raddoppio al 90’ con un destro dal limite, stringendo però troppo la traiettoria. Un minuto dopo ancora il numero nove scatta in profondità su lancio del subentrato Lykogiannis, elude l'intervento di Vojvoda e batte il portiere granata per il 2-0 finale (dopo una lunga attesa al Var), con il Bologna che sale a quota 21 punti e aggancia la Roma, mentre il Toro resta a quota sedici al dodicesimo posto.

LE PAGELLE

Fabbian 7: parte subito forte con una conclusione di poco a lato, poi alterna alti e bassi fino al duplice fischio. Nel secondo tempo prima crea un'altra palla gol, poi porta avanti i suoi, finendo in crescendo;

Kristiansen 5: grande chance per il danese, che però non convince in nessuna delle due fasi: insicuro in difesa e poco propositivo davanti, viene sostituito ad inizio ripresa;

Zirkzee 7: Duella spesso con Buongiorno e fatica non poco nel primo tempo, ma nel finale approfitta degli spazi lasciati dal Torino per colpire e chiudere il match con grande freddezza;

Gemello 4.5: Juric lo sceglie come titolare, ma lui al primo intervento in cui viene chiamato in causa esce con tempi completamente sbagliati su Fabbian e consegna il vantaggio al Bologna;

Vlasic 6.5: buona prestazione del croato, spesso propositivo e partecipe alla manovra ospite. Realizza una rete di pregevole fattura che il Var gli annulla, ma si vedono sempre più segnali positivi dal 16 granata.

IL TABELLINO

BOLOGNA-TORINO 2-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6, Beukema 6.5, Calafiori 6.5 (dal 36’ st Lykogiannis 6.5), Kristiansen 5 (dal 10’ st Lucumi 6); Fabbian 7 (dal 36’ st Moro sv), Aebischer 5,5 (dal 10’ st Freuler 6); Ndoye 5.5, Ferguson 6, Saelemaekers 5.5 (dal 25’ st Urbanski 6); Zirkzee 7. A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, De Silvestri, Van Hooijdonk. All. Motta

Torino (3-4-1-2): Gemello 4.5; Tameze 5.5 (dal 25’ st Vojvoda 5.5), Buongiorno 6.5, Rodriguez 5.5; Bellanova 5.5, Linetty 6 (dal 25’ st Gineitis 6), Ilic 6, Lazaro 5.5 (dal 31’ st Karamoh 6); Vlasic 6.5; Sanabria 6, Zapata 6 (dal 25’ st Pellegri 5.5). A disposizione: Milinkovic Savic, Popa, Zima, Djidji, Antolini, Savva, Radonjic,Seck. All.Juric

Arbitro: Colombo

Marcatori: 57’ Fabbian (B), 90'+3 Zirkzee (B)

Ammoniti: Kristiansen (B), Fabbian (B), Linetty (T), Lazaro (T), Bellanova (T), Pellegri (T), Ndoye (B)

LE STATISTICHE

Giovanni Fabbian è il centrocampista più giovane con almeno due gol realizzati in questa Serie A (gennaio 2003): in generale, solo Matias Soulé è più giovane di lui tra i giocatori con più di una rete all'attivo in questo campionato.

Giovanni Fabbian è il giocatore con la migliore media gol in questa Serie A tra quelli con almeno 2 reti all'attivo: una rete ogni 49.5 minuti.

Joshua Zirkzee ha preso parte ad almeno un gol in tutte le ultime quattro presenze in Serie A (tre gol, un assist). In generale, l'olandese ha contribuito a 7 gol in questo campionato come solo Matias Soulé tra i giocatori nati dal 1 gennaio 2000 in poi.

Il Bologna ha raccolto 21 punti nelle prime 13 giornate di questa Serie A: solo una volta nell'era dei tre punti a vittoria ha fatto meglio (23 punti nel 2002/03, 11° posto finale).

Il Bologna ha collezionato 11 clean sheets casalinghi in Serie A da quando Thiago Motta siede sulla panchina rossoblù: nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione (11 come la Juventus, dal 17 settembre 2022).

Sam Beukema ha fornito l'assist per il gol di Fabbian: il difensore ha preso parte attivamente ad almeno un gol in una partita dei 10 maggiori campionati europei per la prima volta dal maggio 2023 con l'AZ contro l'Emmen (doppietta).

Il Bologna ha battuto due volte di fila il Torino in casa in Serie A per la prima volta dal 1990.

In generale, il Bologna ha vinto quattro partite di fila in casa in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e agosto 2019 con Sinisa Mihajlovic in panchina (9).

Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in 11 delle prime 13 giornate di questa Serie A: solo Nizza in Ligue 1 e Las Palmas in LaLiga hanno fatto meglio (12) nei cinque grandi campionati europei in questa stagione.

Il Torino ha realizzato solo 10 nelle prime 13 giornate di questa Serie A, non andando a segno in sei occasioni. I granata non fanno peggio a questo punto del campionato dal 2014/15 (8 reti, 9° posto finale).

Thiago Motta ha schierato una formazione titolare con un’età media di 24 anni e 154 giorni, la più giovane per il Bologna in una partita di Serie A da Fiorentina-Bologna 2-0 del 23 settembre 2015, quando sulla panchina rossoblù c’era Delio Rossi.