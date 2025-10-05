Serie A, Bologna-Pisa 4-0: show rossoblù al Dall'Ara

LA PARTITA

Il Bologna dà spettacolo e si regala un 4-0 prima della seconda sosta, travolgendo un Pisa inevitabilmente condizionato dal rosso a Touré. Prima dell'espulsione, però, i rossoblù riescono già a sbloccarla: al 24', Dallinga va via sulla destra e mette dentro per Cambiaghi, che con una zampata e l'aiuto del palo segna l'1-0. Poi, il momento che cambia la partita: Touré sbaglia il retropassaggio ed è costretto a fare fallo da ultimo uomo su Cambiaghi, lasciando il Pisa in dieci. E il problema è che dalla successiva punizione dal limite dell'area, Moro segna grazie anche alla deviazione in barriera di Bonfanti. Infine, passano due minuti e Cambiaghi mette dentro per Orsolini che da solo non può sbagliare: la partita si chiude, di fatto, con un tempo d'anticipo.



Nella ripresa, Italiano toglie proprio l'autore del 3-0 e mette dentro Fabbian, mentre Gilardino inserisce Meister e Tramoni. In ogni caso, la partita non cambia, anzi: al 53', Odgaard cala il poker con un'altra deviazione, stavolta di Caracciolo. Il Bologna si diverte e a metà ripresa Bernardeschi mette dentro e Rowe sfiora un eurogol di tacco. Tocca poi a Fabbian andare vicino al quinto gol, ma la sostanza non cambia: il Bologna vince e convince, arrivando alla sosta con 10 punti e con un ottimo 3/3 in casa. Il Pisa, invece, resta a quota 2 all'ultimo posto: le buone prestazioni rischiano di non essere abbastanza per Gilardino, che al massimo potrebbe passare una sosta movimentata. Nella migliore, però, delle ipotesi.



LE PAGELLE

Cambiaghi 7,5 - Grande protagonista con il gol dell'1-0 e l'espulsione procurata: la partita la cambia lui.

Orsolini 7 - Bussa ancora, ma stavolta viene preservato giocando solo un tempo. Per il bene, anche, della Nazionale.

Dallinga 7 - Pur non entrando nel tabellino è tra i migliori, con due assist a referto.

Touré 4,5 - Un rosso incredibilmente ingenuo, nato oltretutto da un suo retropassaggio sbagliato. Disastroso.

Bonfanti 5 - Ci si mette anche la sfortuna, ma non contribuisce di certo a evitare guai peggiori. Tolto all'intervallo.



IL TABELLINO

BOLOGNA-PISA 4-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Zortea 6,5, Heggem 6,5, Lucumì 6, Miranda 6; Moro 7 (27' st Pobega 6), Freuler 6, Orsolini 7 (1' st Bernardeschi 6,5), Odgaard 7 (11' st Fabbian 6), Cambiaghi 7,5 (11' st Rowe 6); Dallinga 7 (30' st Dominguez 6).

A disp.: Ravaglia, Pessina, Holm, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Ferguson, Castro. All.: Italiano 7,5

Pisa (3-5-2): Semper 5,5; Canestrelli 5,5, Bonfanti 5 (1' st Meister 6); Touré 4,5, Marin 5, Vural 5,5 (18' st Cuadrado 5,5), Akisanmiro 5,5, Leris 6 (32' st Calabresi 6); Tramoni 5,5 (1' st Angori 6), Nzola 5,5 (32' st Buffon 6).

A disp.: Andrade, Scuffet, Albiol, Lusuardi, Mbambi, Hojholt, Piccinini, Maucci, Moreo, Lorram. All.: Gilardino 5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini, 8' st Odgaard

Ammoniti: Cuadrado

Espulsi: al 36' Touré (P) per fallo da ultimo uomo