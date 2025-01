Serie A, Bologna-Monza 3-1: tris firmato Castro-Odgaard-Orsolini

LE STATISTICHE

● Il Bologna ha stabilito il proprio record di punti dopo le prime 20 gare stagionali nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: 33, uno in più rispetto allo scorso campionato a questo punto del torneo.

● Santiago Castro è il primo giocatore del Bologna capace di segnare più di cinque reti in una singola stagione di Serie A prima di compiere 21 anni a partire da Roberto Mancini, nel 1981/82 (nove).

● Quello realizzato da Daniel Maldini contro il Bologna è il gol più rapido segnato dal Monza dall'inizio di una gara di Serie A: 3 minuti e 40 secondi.

● Riccardo Orsolini (sette gol e tre assist in stagione) è uno dei soli tre giocatori ad aver partecipato ad almeno 10 reti in ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie A, assieme ad Ademola Lookman e romelu Lukaku.

● Santiago Castro è il più giovane giocatore ad aver segnato più di cinque gol nei cinque grandi campionati europei 2024/25 (sei centri per l'attaccante del Bologna).

● Riccardo Orsolini è, assieme a Mateo Retegui, uno dei due soli giocatori italiani con più di 10 gol segnati in casa dall'inizio della passata stagione in Serie A: 11 entrambi.

● Da inizio 2023, questa è la quinta volta che Riccardo Orsolini segna almeno un gol e serve almeno un assist nella stessa partita di Serie A: nel periodo, solo Khvicha Kvaratskhelia (sette volte) ci è riuscito più spesso dell'attaccante rossoblù (a quota cinque anche Romelu Lukaku e Ademola Lookman).

● Dal suo esordio con il Monza il 21 gennaio 2024, solo Milan Djuric (otto) ha segnato più gol di Daniel Maldini (sette) con la maglia del Monza in Serie A.

● Grazie alla rete contro la Fiorentina e l'assist odierno, Patrick Ciurria è stato coinvolto in un gol in due presenze di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2023 (tre in quell'occasione).

● Il Monza ha perso tre trasferte di fila in un singolo campionato di Serie A (contro Lecce, Parma e Bologna) solo per la seconda volta nella sua storia nel torneo, dopo il periodo tra ottobre e novembre 2022 (tre anche in quell’occasione).

● Il Monza ha trovato la rete in nove incontri di fila per la prima volta in Serie A.

● Riccardo Orsolini ha servito già tre assist nel torneo in corso, uno in più rispetto a tutta la scorsa stagione (due); in aggiunta, ha servito un passaggio vincente in due presenze di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2023.

● Delle sei reti realizzate dal danese Jens Odgaard in Serie A, quella di oggi è la prima arrivata le primo tempo.

● Solo Santiago Castro è più giovane di Benjamín Domínguez (due gol e un assist) tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno tre reti in Serie A da inizio dicembre.