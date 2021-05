Serie A, Bologna-Fiorentina 3-3: Palacio, che tripletta! Non bastano Vlahovic e Bonaventura

BOLOGNA-FIORENTINA 3-3

I viola passano tre volte in vantaggio e altrettante volte vengono raggiunti dai felsinei, trascinati dall’ex Inter in una sfida ricca di gol ed emozioni

Alla Fiorentina non riesce il colpo salvezza al Dall’Ara: contro il Bologna finisce 3-3 nella sfida valevole per la 34a di Serie A, un match in cui brilla su tutti il talento di Rodrigo Palacio: le sue tre reti, segnate al 31’, al 71’ e all’84’, sono determinanti per annullare quelle di Vlahovic al 21’ (su rigore) e al 73’, intervallate dal guizzo di Bonaventura al 64’. Punto utile ai felsinei per rifiatare, meno ai viola che rischiano ancora.

LA PARTITA

La certezza aritmetica non ci sarebbe stata nemmeno con la vittoria, è vero, ma non può che lasciare l’amaro in bocca, in casa Fiorentina, il pareggio del Dall’Ara, con la squadra di Iachini che tre volte passa in vantaggio e altrettante volte si fa raggiungere da un immenso Rodrigo Palacio. In una delle classiche del campionato italiano, il Derby dell’Appennino, sembra essere la voglia di conquistare punti importanti per la salvezza a fare la differenza, almeno all'inizio: la Fiorentina, non a caso, parte meglio e dopo poco più di 20 minuti è avanti, su rigore: l’arbitro Dionisi non ha dubbi nell’assegnare la massima punizione per un ingenuo fallo di mani di Soumaoro su conclusione dalla distanza di Pulgar, Vlahovic non sbaglia dal dischetto nonostante Skorupski intuisca la traiettoria. Il Bologna, comunque, non sta a guardare: già al 31’, infatti, Rodrigo Palacio raccoglie ottimamente l’invito di Vignato e beffa Dragowski per l’1-1, risultato con il quale le due squadre vanno negli spogliatoi all’intervallo.

Nella ripresa il match resta acceso, entrambi i tecnici credono ancora nell’undici iniziale e ad avere ragione è Iachini, che vede la sua squadra tornare avanti al minuto 64 grazie a una splendida conclusione in spaccata di Giacomo Bonaventura, su cross perfetto di Venuti. Ma Palacio, dall’altra parte, non ci sta: soltanto sette minuti dopo la rete del secondo vantaggio viola, infatti, l’ex Inter si fa trovare prontissimo ancora su imbeccata di Vignato, e batte per la seconda volta il portiere ospite. La voglia di salvarsi dei gigliati, però, sembra essere troppo forte, tanto che nonostante il colpo inferto poco prima è ancora Vlahovic a realizzare la rete del 3-2, appena due minuti dopo quella del Bologna, approfittando del pastuccio fra Soumaoro e Skorupski in uscita sul pallone. Tutto finito? Non con una vecchia volpe come Palacio in campo: arriva all’84’, infatti, la rete del 3-3, ancora su assist di Vignato, che sigilla di fatto il pari. Un punto ciascuno, dunque, al triplice fischio: Il Bologna sale a 39 punti e può ormai considerarsi tranquillo, la Fiorentina va a 35 e conserva ancora solo 4 punti sul terz’ultimo posto.

LE PAGELLE

Palacio 9 – Non ci sono aggettivi per la prestazione del classe 1982, che mette indietro le lancette dell’orologio e si scatena con una tripletta da ricordare.

Vignato 8 – I tre gol dei Palacio nascono da altrettanti spunti del 20enne cresciuto nel Chievo: una delle sorprese più positive di questa stagione per i rossoblù.

Soumaoro 5 – Concede il rigore dello 0-1, disturba il proprio portiere Skorupski in occasione del 2-3. La sua prova, poi, è mediocre anche al di là di questi episodi.

Vlahovic 7,5 – Sempre più determinante per i suoi, va a segno per la settima volta in sei partite: se sarà salvezza, gran parte del merito sarà suo.

Bonaventura 7 – Prestazione tutto cuore da parte di Jack, che va anche a segno in maniera splendida a metà ripresa: esce sfinito poco prima del 3-3, dopo aver dato tutto.

Ribery 5,5 – Qualche tentativo, ma nulla che resti impresso nella memoria. Sembra appesantito, a tratti anche nervoso. E si fa anche male nel finale.

IL TABELLINO

BOLOGNA-FIORENTINA 3-3

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 5,5; Tomiyasu 6 (31’ st Skov Olsen 6), Danilo 5, Soumaoro 5; Orsolini 5,5, Soriano 6,5, Svanberg 5, De Silvestri 6; Vignato 8 (45’ st Juwara sv), Barrow 5,5; Palacio 9. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Amey, Mbaye, Poli, Baldursson, Rabbi, Antov, Faragò, Urbanski. All.: Mihajlovic 6

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6,5; Milenkovic 5,5, Ger. Pezzella 5, Caceres 5; Venuti 6, Bonaventura 7 (37’ st Castrovilli sv), Amrabat 6, Pulgar 6,5, Biraghi 5,5 (23’ st Igor 6); Vlahovic 7,5, Ribery 5,5 (32’ st Kouamé 5,5). A disp.: Terracciano, Rosati, Martinez Quarta, Olivera, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon, Eysseric. All.: Iachini 6

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 22’ rig. Vlahovic (F), 31’ Palacio (B), 19’ st Bonaventura (F), 26’ st Palacio (B), 29’ st Vlahovic (F), 39’ st Palacio (B)

Ammoniti: Soumaoro (B), Svanberg (B), Milenkovic (F), Igor (F)

LE STATISTICHE

Rodrigo Palacio (39 anni e 86 giorni) è il giocatore più anziano ad aver segnato una tripletta nella storia della Serie A.

Dusan Vlahovic (21 anni e 95 giorni) è il più giovane giocatore ad aver realizzato almeno 19 gol in una singola stagione di Serie A a partire da José Altafini nel 1958/59.

Nessun giocatore ha segnato più di Dusan Vlahovic in Serie A nel corso del 2021: 15 reti, alla pari di Simy.

Dusan Vlahovic ha trasformato in gol tutti i sette rigori calciati in carriera in Serie A.

Giacomo Bonaventura è uno degli unici due giocatori ad aver segnato almeno tre gol in tutte le ultime nove stagioni di Serie A, insieme a Josip Ilicic.

Giacomo Bonaventura ha segnato cinque gol contro il Bologna in Serie A, contro nessun'altra squadra ha fatto meglio nel torneo, alla pari del Napoli.

Emanuel Vignato (20 anni e 251 giorni) è il 2° giocatore più giovane ad aver fornito almeno tre assist in un match di Serie A da quando Opta raccoglie il dato (dal 2004/05), dopo Mateo Kovacic nel 2014.

Emanuel Vignato è solo il 2° giocatore nato a partire dagli anni 2000 ad aver fornito tre assist nello stesso match nei top-5 campionati europei, dopo Giovanni Reyna del Borussia Dortmund nell'ottobre 2020.

Emanuel Vignato ha fornito tre assist in questo match per Rodrigo Palacio, dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie il dato) solo un avolta in precedenza era successo: Gastón Ramírez tre passaggi vincenti per Fabio Quagliarella nel gennaio 2018 in Sampdoria-Fiorentina.

Rodrigo Palacio ha segnato 92 gol in Serie A, superati Marco van Basten e Gianfranco Zola a quota 90.