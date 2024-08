Serie A: battesimo di fuoco per Napoli e Roma, 'scosse' dal mercato

SERIE A

Gli azzurri fanno il loro esordio a Verona, per i giallorossi prima a Cagliari. Con i casi Osimhen e Dybala sullo sfondo. La Lazio ospita il Venezia

© Getty Images Battesimo di fuoco per Napoli e Roma, che debuttano in trasferta rispettivamente a Verona e a Cagliari e nel frattempo devono vedersela con un mercato all'insegna di partenze bloccate (Osimhen) o annunciate (Dybala). In casa azzurra il peso della situazione legata alla mancata partenza dell'attaccante nigeriano sta bloccando le operazioni in entrata e Antonio Conte alla vigilia ha manifestato pubblicamente il suo disagio. "Mi aspettavo una situazione migliore di quella che ho trovato, delle sorprese positive che non ho trovato. Mi aspettavo di meglio". Una partenza in salita, dunque, per una stagione che deve essere quella del riscatto dopo un campionato post scudetto deludente.

In casa Roma De Rossi prova a fare da normalizzatore in un ambiente teso per la situazione Dybala, con i tifosi giallorossi furiosi sui social anche con il tecnico, che ha ricevuto minacce e insulti. A dispetto delle sirene arabe che sembrano essere destinate a diventare delle certezze, contro il Cagliari l'argentino ci sarà. "Abbiamo sentito che c'è qualcosa, ma viene con noi. È convocato - ha detto De Rossi in conferenza stampa -. Io posso solo parlare della situazione con delicatezza, da allenatore non posso commentare delle voci. Paulo spiegherà quello che è successo in questi giorni".

Stasera in campo anche la Lazio, che ospita il Venezia. I biancocelesti vogliono tre punti per iniziare con il piede giusto: l'anno scorso la sconfitta contro il Lecce all'esordio fu il primo segnale di una stagione non certo esaltante e, stavolta, il neo tecnico Marco Baroni vuole partire subito forte perché "arriviamo bene all'esordio".