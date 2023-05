Serie A, Atalanta-Verona 3-1: Gasperini resta agganciato all'Europa

ATALANTA-VERONA 3-1

Zappacosta risponde al vantaggio di Lazovic, poi la ribaltano Pasalic e Hojlund: i veneti restano al terzultimo posto

L'Atalanta batte 3-1 il Verona nel terzo anticipo della 36esima giornata di Serie A e aggancia momentaneamente il Milan al sesto posto in classifica, rimanendo in corsa per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione. I bergamaschi vengono sorpresi dal gol in avvio di Lazovic (11'), ma agguantano subito il pari con un gran destro di Zappacosta (22'). Nella ripresa una follia di Montipò regala a Pasalic il 2-1 (54'), prima che Hojlund chiuda i conti con un sinistro da fuori area (62'). L'Hellas resta al terzultimo posto a due giornate dalla fine e vede avvicinarsi lo spettro della Serie B.

Per i gialloblù molto dipenderà dallo scontro diretto in programma domenica tra Lecce (32 punti) e Spezia (30, come il Verona), ma in ogni caso sarà fondamentale battere l'Empoli in casa per tentare di scavalcare una delle due prima dell'ultima giornata. Aritmeticamente salva, invece, la Salernitana. La Dea è chiamata all'impresa contro l'Inter a San Siro tra sette giorni per continuare, a prescindere dai risultati di Milan e Roma, a sperare almeno nell'Europa League.

LA PARTITA

Gasperini sceglie un assetto offensivo nonostante le tante assenze, con Pasalic a supporto di Hojlund e Muriel. I padroni di casa partono con una buona intensità, ma la prima buona chance è per l'Hellas: l'azione nasce da un errore in fase di disimpegno di Sportiello e si conclude con un tiro di Lazovic a lato di poco. Passa un minuto ed è lo stesso serbo a sbloccarla: grande imbucata di Terracciano, difesa bergamasca colta in controtempo e destro chirurgico nell'angolino che vale lo 0-1. La reazione nerazzurra è piuttosto veemente e si concretizza al 22': bello scambio Zappacosta-Muriel al limite, il colombiano restituisce all'esterno che batte Montipò con un gran destro a giro. Il match è scoppiettante, seppur ricco di errori tecnici da entrambi i lati. L'Atalanta sfiora il gol del 2-1 al 37' con un colpo di testa di Hojlund respinto in corner da Montipò, ma il primo tempo si chiude in parità.

La ripresa comincia su ritmi nettamente più bassi, l'Hellas si compatta dietro lasciando pochissimi spazi, ma al 53' viene tradita da Montipò: il portiere si avventura in un dribbling insensato su Pasalic, perde palla e spalanca al croato la porta per il 2-1. Gli scaligeri calano anche sul piano mentale e al 62' arriva la rete del 3-1: troppo spazio per Hojlund al limite dell'area, il sinistro del danese è potente e preciso quanto basta per trafiggere ancora Montipò. I cambi (Verdi e Gaich) rinvigoriscono per qualche minuto la squadra di Zaffaroni , che però trova qualche sussulto solo nei minuti finali: prima una traversa scheggiata da Sulemana con un destro da distanza siderale, poi un palo colpito da Gaich anticipando Sportiello su un pasticcio di Scalvini. Il risultato però non cambia e al triplice fischio di Sozza è l'Atalanta a esultare.

LE PAGELLE

Zappacosta 6,5 - Non sempre puntuale in fase difensiva, ma è fondamentale il suo apporto nella metà campo avversaria. Sigla lo splendido gol dell'1-1 confermandosi straordinariamente efficace quando può spingere e accentrarsi sul destro.

Hojlund 7 - Partita di grande sacrificio e lotta, condita da qualche giocata di classe e impreziosita da un gol sintesi di classe e potenza.

Muriel 6,5 - Agisce più da rifinitore che da finalizzatore, ma lo fa con grande pulizia e precisione, fornendo anche l'assist che vale l'1-1 targato Zappacosta.

Lazovic 6,5 - Spaventa subito l'Atalanta e dopo due minuti la punisce con un gol da grande centravanti, cala col passare dei minuti e lascia il campo a inizio ripresa, ma resta il migliore dei suoi.

Montipò 4 - Una leggerezza imperdonabile a tre giornate dalla fine, con il match in equilibrio e la squadra in lotta per la salvezza.

Hien 6 - Rende la vita dura a Hojlund con una prova di grande carattere e sostanza sul piano fisico, molla un po' a livello mentale dopo il pasticcio di Montipò ed è troppo leggero sul danese in occasione del 3-1.

IL TABELLINO

Atalanta-Verona 3-1

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 6; Toloi 6, Djimsiti 6, Scalvini 5,5; Zappacosta 6,5 (11' st Okoli 6), De Roon 6,5, Koopmeiners 6, Maehle 6; Pasalic 6 (32' st Ederson 6); Muriel 6,5 (11' st Lookman 6), Hojlund 7 (41' st Demiral sv).

Allenatore: Gasperini 6,5

Verona (3-4-2-1): Montipò 4; Cabal 5,5, Hien 6, Ceccherini 6 (35' st Coppola 6); Terracciano 6 (20' st Verdi 6), Tameze 6 (35' st Abildgaard 6), Sulemana 5,5, Depaoli 5,5; Lazovic 6,5 (13' st Faraoni 5,5), Ngonge 5; Djuric 5,5 (20' st Gaich 6).

Allenatore: Zaffaroni 5,5

Arbitro: Sozza

Marcatori: 11' Lazovic (V), 22' Zappacosta (A), 8' st Pasalic (A), 17' st Hojlund (A)

Ammoniti: Koopmeiners (A), Hien (V), Depaoli (V), Faraoni (V)

Espulsi:

LE STATISTICHE DI ATALANTA-VERONA

A partire dal 2015, Davide Zappacosta è il difensore che ha segnato più reti da fuori area (esclusi i gol su punizione diretta) nei cinque maggiori campionati europei : nove su nove dalla distanza su azione (otto in Serie A, uno in Premier League).

Il 50% dei gol (4/8) segnati da fuori area da Davide Zappacosta in Serie A è arrivato nel mese di maggio: escludendo le punizioni dirette, nessuno ha fatto meglio in questo mese dell'anno (quattro anche Politano) a partire dal 2004/05 (Serie A tornata a 20 squadre).

Davide Zappacosta ha preso parte a quattro degli ultimi otto gol dell’Atalanta in campionato (tre reti, un assist): il difensore degli orobici aveva messo lo zampino soltanto in due di tutte le precedenti 51 marcature della propria squadra nella Serie A 2022/23.

Dal suo arrivo all’Atalanta (2018/19), soltanto Sergej Milinkovic-Savic ha segnato più gol (38) rispetto a Mario Pasalic (37) tra i centrocampisti nel massimo campionato italiano.

Rasmus Højlund è il giocatore più giovane a essere andato in doppia cifra tra gol e assist (8+2) nel torneo in corso e il quarto nei cinque principali campionati europei 2022/23, dopo Jamal Musiala, Jude Bellingham e Youssoufa Moukoko.

Darko Lazovic ha ritrovato il gol in un match in trasferta di Serie A a distanza di 763 giorni dall’ultimo, segnato contro la Sampdoria, al Ferraris, il 17 aprile 2021. In generale, invece, l’attaccante del Verona non andava a bersaglio dallo scorso gennaio, contro il Lecce.

Darko Lazovic ha realizzato quattro gol in questo campionato: record personale di marcature in un singolo torneo di Serie A.

Nel 2023, soltanto Mattia Zaccagni (otto) ha preso parte a più gol rispetto a Darko Lazovic (sette, quattro reti, tre passaggi vincenti) tra i centrocampisti di questo campionato.

L’Atalanta è la squadra che ha segnato più gol da fuori area in questo campionato: 12, dei quali quattro nelle ultime quattro sfide di questa Serie A.

L’Atalanta è la squadra che ha realizzato più reti (15) con i difensori nella Serie A 2022/23.

Era dal 2014/15 che l’Atalanta non subiva gol per 11 partite consecutive in un singolo torneo di Serie A (11, appunto, con Edoardo Reja in panchina).

Il Verona ha perso le ultime due gare di campionato, dopo che aveva subito soltanto una sconfitta nelle precedenti sei (3V, 2N).