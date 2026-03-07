Serie A, Atalanta-Udinese 2-2: Scamacca show, ma i bianconeri strappano il pari a Bergamo

© Getty Images
© Getty Images
Doppietta dell’ex West Ham dopo le reti di Kristensen e Davis, solo un punto per Palladino nella corsa Champions
© Getty Images
© Getty Images
Nel ventottesimo turno di Serie A l’Atalanta a Bergamo rimonta l’Udinese da 0-2 a 2-2. Partita fisica e dai ritmi alti nel primo tempo, dove i nerazzurri commettono qualche errore tecnico di troppo. I bianconeri tengono bene il campo, e al 39’ stappano la partita: corner perfetto dell’ex di giornata Zaniolo e incornata vincente di Kristensen, che buca Carnesecchi per l’1-0. Runjaic all’intervallo inserisce Zarraga, e il cambio paga subito: un tiro dello spagnolo viene respinto sul sinistro di Davis, che da angolo difficile piazza il 2-0 al 55’. Palladino reagisce gettando nella mischia Zalewski e Krstovic, una delle poche volte in cui viene inserito assieme a Scamacca. Il cross dell’ex Inter e Roma al 75’ porta al 2-1 di testa di Scamacca, che quattro minuti più tardi riporta la sfida in equilibrio con un'altra incornata dopo un errore di Okoye. Nel finale sale un po’ di nervosismo, con l’incontro che si spegne senza altri squilli. L’Atalanta sale a 46 punti, a -5 dal quarto posto del Como: Udinese a quota 36.
IL TABELLINO
Atalanta-Udinese 2-2
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 5.5; Kossounou 5.5 (dal 12’ st Zalewski 7), Hien 6, Kolasinac 6 (dal 42’ st Djimsiti sv); Bellanova 5.5 (dal 12’ st Zappacosta 6), Musah 5.5 (dal 1’ st de Roon 6), Pasalic 6, Bernasconi 6; Samardzic 6 (dal 12’ st Krstovic 6), Sulemana 6.5; Scamacca 8. All. Palladino. A disp. Sportiello, Rossi, Ahanor, Bakker, Levak, Vavassori.
Udinese (3-5-2): Okoye 5.5; Mlacic 5.5 (dal 1’ st Zarraga 6.5), Kabasele 5.5, Kristensen 7; Ehizibue 6, Piotrowski 5.5 (dal 17’ st Miller 6), Karlstrom 6, Ekkelenkamp 6, Kamara 5.5 (dal 35’ st Arizala sv); Zaniolo 6.5 (dal 17’ st Atta 6), Davis 7 (dal 31’ st Buksa sv). All. Runjaic. A disp. Sava, Padelli, Nunziante, Camara, Gueye, Bayo.
Arbitro: Rapuano.
Marcatori: 39’ Kristensen (U), 55’ Davis (U), 75’ e 79’ Scamacca (A).
Ammoniti: De Roon (A); Mlacic (U), Okoye (U).
LE STATISTICHE OPTA DI ATALANTA-UDINESE
Keinan Davis è diventato il secondo giocatore inglese a realizzare almeno nove gol in un singolo campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Tammy Abraham con la Roma nel 2021/22 (17) - l'attaccante, inoltre, è andato a segno per due gare di fila per la prima volta nella competizione.
L’Atalanta ha pareggiato un match di Serie A rimontando da una situazione di doppio svantaggio per la prima volta dal 4 gennaio 2023 contro lo Spezia (2-2).
Atalanta e Udinese hanno pareggiato cinque delle ultime otto sfide in Serie A (due vittorie nerazzurre e una bianconera nel parziale), lo stesso numero di pareggi registrati nei 16 precedenti. Questo inoltre è il primo segno “x” negli incroci disputati in casa degli orobici nel torneo dal 4 marzo 2023 (0-0).
A partire dallo scorso dicembre, tra gli attaccanti di questa Serie A, solo Lautaro Martínez (10) e Armand Laurienté (otto) hanno preso parte a più reti di Keinan Davis (sette – cinque gol e due assist).
Keinan Davis è il primo giocatore dell’Udinese a realizzare almeno cinque gol in trasferta in un singolo torneo di Serie A da Gerard Deulofeu (sette nel 2021/22).
Gianluca Scamacca è il primo giocatore dell’Atalanta a realizzare una doppietta di testa in un match di Serie A da Duván Zapata contro il Sassuolo il 21 giugno 2020.
Gianluca Scamacca è l'unico giocatore ad avere segnato una marcatura multipla in più di un match casalingo (due) in questa Serie A.
Gianluca Scamacca ha segnato quattro gol contro l’Udinese e in Serie A contro nessun’altra squadra ne conta di più (quattro anche contro Cagliari ed Empoli).
Thomas Kristensen ha segnato due gol in questo campionato, record di marcature per lui in un singolo torneo di Serie A – più in generale tutte e tre le sue reti realizzate nella competizione sono arrivate su sviluppi di corner.
L’Atalanta, che in generale ha pareggiato tre delle ultime otto gare di Serie A (4V, 1P), ha chiuso in parità un match casalingo del torneo per la prima volta dal 28 ottobre scorso contro il Milan (1-1 sotto la gestione di Ivan Juric).
L’Udinese ha pareggiato un match di Serie A per la seconda volta in questo anno solare, il precedente in casa contro il Pisa lo scorso 10 gennaio (2-2); questo invece è solo il secondo pareggio esterno nel torneo in corso, il primo dal 20 ottobre (1-1 v Cremonese).
Nicolò Zaniolo ha preso parte a nove reti in questa Serie A (cinque gol e quattro assist), record di partecipazioni attive per lui in una singola stagione del torneo – superate le otto partecipazioni a gol del 2019/20 con la Roma.
Nicolò Zaniolo ha fornito quattro assist in questo campionato, tanti quanti quelli collezionati in Serie A tra il 2021/22, 2022/23 e 2024/25 messi insieme – il numero 10 bianconero inoltre ha servito assist in match consecutivi per la prima volta nel massimo campionato.
Nicola Zalewski ha fornito quattro assist in questa Serie A, tanti quanti quelli registrati in tutte le precedenti cinque stagioni disputate nel torneo.
Isak Hien ha disputato oggi la 100a partita con la maglia dell’Atalanta, considerando tutte le competizioni.
50a presenza in Serie A per Christian Kabasele.