Serie A, Atalanta-Udinese 0-0: Gasperini non riparte

ATALANTA-UDINESE 0-0

La zona Champions resta lontana per i bergamaschi, continua il digiuno di vittorie per i friulani

Finisce 0-0 Atalanta-Udinese, terzo anticipo della 25esima giornata di Serie A. Nel primo tempo i padroni di casa fanno la partita, ma creano pochissimo e si prendono più di uno spavento sui contropiedi avversari. Il secondo è invece un monologo dei nerazzurri, che schiacciano i bianconeri nella loro metà campo, ma spaventano davvero Silvestri solo al 90', quando il portiere friulano deve superarsi per negare il gol a Toloi. Per Gasperini un altro mezzo passo falso dopo i ko contro Lecce e Milan, che non aiuta i suoi ad accorciare sulla zona Champions League. Per Sottil prosegue il digiuno di vittorie: solo una nelle ultime 17 partite di campionato.

LA PARTITA

Il match si rivela intenso ed equilibrato fin dai primi minuti, ma per registrare la prima occasione bisogna aspettare il 17': l'Udinese strappa in contropiede, Beto premia l'inserimento di Lovric, che però calcia a lato da ottima posizione, sprecando un'occasione ghiottissima. L'Atalanta gestisce il possesso palla, macina gioco, ma fatica a creare occasioni e rischia tantissimo sui ribaltamenti di fronte. La seconda, clamorosa chance per gli ospiti arriva poco prima della mezzora e nasce da un pasticcio difensivo di Djimsiti, a cui rimedia Musso con un'uscita impeccabile su Beto lanciato in porta da solo. Il primo tiro in porta in assoluto arriva solamente al 38' ed è opera di Koopmeiners, da fuori area, ma Silvestri controlla senza problemi. Subito dopo l'olandese deve lasciare il campo per un problema muscolare, al suo posto entra Ederson che dà un'impronta ancora più offensiva alla Dea, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0 senza nessuna vera emozione.

I padroni di casa iniziano la ripresa col piede sull'acceleratore, con Boga e Lookman che appaiono più ispirati rispetto ai primi 45'. L'inglese spaventa Silvestri in un paio di occasioni, ma poco dopo il quarto d'ora Gasperini decide di cambiarli entrambi, inserendo Muriel e Pasalic. Il croato va subito vicino al gol, ma la sua conclusione a botta sicura viene murata da Becao. L'Udinese è completamente rintanata nella sua metà campo, si affaccia dalle parti di Musso solo dopo la mezzora (conclusione poco pericolosa del neo entrato Thauvin), poi torna a stringere i denti. A cinque minuti dalla fine una conclusione di Pasalic sibila a fil di palo dopo una deviazione, al 90' arriva invece la più clamorosa delle occasioni per la Dea: il tiro a giro di Toloi sembra destinato a infilarsi all'incrocio, ma lo strepitoso riflesso di Silvestri nega la gioia al Gewiss Stadium e fissa il risultato sullo 0-0.

LE PAGELLE

Lookman 5,5 - Si muove tanto, tocca moltissimi palloni ma troppo spesso non sa cosa farne. Cresce in pericolosità solo a inizio secondo tempo, subito prima di essere sostituito da Muriel.

Demiral 6,5 - Beto è un brutto avversario, specialmente quando accelera. Lui però non si scompone, lo contiene sfruttando al meglio le proprie armi e lascia Musso dormire sonni tranquilli.

Pasalic 6,5 - Entra e dà vivacità a una manovra offensiva che mancava di fantasia e brillantezza. Ha un paio di buone chance per sbloccare una partita complicata, ma in entrambe le occasioni ha poca fortuna.

Beto 6 - Disputa un buon primo tempo, spaventando continuamente la difesa atalantina con i suoi strappi in contropiede, pur non collezionando nessuna vera occasione da gol. Cala vistosamente nella ripresa, quando la squadra non riesce più a uscire.

Success 5,5 - Un po' confusionario quando ha la palla tra i piedi, poco in sintonia col compagno di reparto, con cui nel complesso fa troppo poco per impensierire Musso.

Silvestri 7 - I suoi si difendono per gran parte della serata, ma lui è a lungo poco impegnato. La parata su Toloi al 90' si rivela però il capolavoro fondamentale per evitare la sconfitta.

IL TABELLINO

Atalanta-Udinese 0-0

Atalanta (3-4-3): Musso 6,5; Toloi 6,5, Demiral 6,5, Djimsiti 5; Maehle 6,5, De Roon 6, Koopmeiners 6 (41' Ederson 6), Ruggeri 6; Lookman 5,5 (18' st Muriel 5,5), Hojlund 5,5 (45'+1 st Vorlicky sv), Boga 6 (18' st Pasalic 6,5).

Allenatore: Gasperini 6

Udinese (3-5-2): Silvestri 7; Becao 6,5, Bijol 6,5, Perez 6,5; Ebosele 6 (33' st Masina 6), Arslan 6 (14' st Pereyra 5,5), Walace 5,5, Lovric 5,5 (33' st Samardzic 5,5), Udogie 6; Beto 6, Success 5,5 (20' st Thauvin 5,5).

Allenatore: Sottil 6

Arbitro: Ghersini

Marcatori:

Ammoniti: Lovric (U), Becao (U), Ederson (A), Djimsiti (A), Ebosele (U)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Nessuna formazione ha vinto meno gare dell’Udinese dalla nona giornata di questa Serie A in avanti, appena una (10N, 6P).

• L’Atalanta non ha segnato in due gare di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2022 (contro Milan ed Empoli).

• L’Udinese è la squadra che ha pareggiato più trasferte con il punteggio di 0-0 in questa Serie A (tre).

• L’Atalanta ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare interne in campionato, tante volte quante nelle precedenti 15.

• L’Udinese ha effettuato il suo primo (e unico) tiro nello specchio della gara solo al 75° minuto di gioco (con Florian Thauvin).

• L’Atalanta interrompe una serie di 15 incontri consecutivi sempre in gol contro l’Udinese in Serie A: la precedente clean sheet dei friulani contro i bergamaschi risaliva al 15 marzo 2015 (0-0).

• Era dal 21 maggio 2022 che l’Atalanta non effettuava almeno 17 conclusioni in una gara di Serie A senza segnare (40 in quell’occasione, contro l’Empoli).

• Marco Silvestri ha effettuato almeno cinque parate e tenuto la porta inviolata in una gara di Serie A per la prima volta dal 20 agosto 2022, contro la Salernitana.

• Lazar Samardzic ha giocato la sua 50ª partita con la maglia dell’Udinese in tutte le competizioni.

• Mario Pasalic ha giocato la sua 150ª partita in Serie A con l'Atalanta.