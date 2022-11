Serie A: Atalanta-Napoli sfida scudetto, il Milan osserva

SABATO IN CAMPO

A Bergamo va in scena lo scontro tra le prime due della classifica, con i rossoneri che ospitano lo Spezia per approfittarne

Il weekend più caldo di questa Serie A si apre con la sfida scudetto tra Atalanta e Napoli. A Bergamo si affrontano la capolista e la prima delle inseguitrici in un testa a testa davvero gustoso, che potrebbe dire tanto sulle possibilità degli azzurri di prendere il largo in classifica. Stasera tocca invece al Milan, che ospita lo Spezia in un match dall'esito che pare scontato. Pioli ha bisogno dei tre punti per approfittare dello scontro diretto tra chi lo precede e non perdere ulteriore terreno dalla vetta dopo lo stop di Torino. In attesa di Juve-Inter e del derby di Roma di domenica, aprono il sabato Empoli-Sassuolo e Salernitana-Cremonese con in palio importanti punti salvezza.

Un Napoli in forma strepitosa arriva a Bergamo per affrontare l'insidiosa sfida contro l'Atalanta: non a caso i bergamaschi sono secondi in classifica, proprio alle spalle degli uomini di Spalletti. Se i partenopei riuscissero a battere la squadra di Gasperini, i punti di distacco salirebbero da 5 a 8, con il solo Milan in grado, in caso di vittoria con lo Spezia, di restare a -6. Una prima prova di 'fuga' quando manca ormai pochissimo alla lunga sosta del campionato, dovuta ai Mondiali del Qatar. Ma alla vigilia della sfida una tegola si abbatte sulla capolista: Khvicha Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo "per un episodio di lombalgia acuta". Un problema fisico che priva il Napoli del giocatore più determinante finora, tanto che è sempre stato titolare inamovibile (una sola volta è partito dalla panchina). Le alternative non mancano, probabilmente al suo posto giocherà Raspadori o forse Elmas, ma il contraccolpo psicologico di perdere un punto di riferimento in campo può essere pericoloso per i partenopei. Il tecnico dei campani, Luciano Spalletti, sa che non sarà una sfida facile: "I rischi sono tanti. L'Atalanta è una squadra di buoni calciatori che determinano un grande collettivo. Ci vorrà qualità e forza fisica", dice alla vigilia, non nascondendo pero' che "la gara di Bergamo può essere la conferma di aver fatto dei passi in avanti importanti. La squadra si sta allenando bene". Gli azzurri finora stanno disputando una stagione straordinaria, non messa in dubbio neanche dalla sconfitta in Champions a Liverpool, arrivata pero' in condizioni particolari, dopo un match giocato alla pari fino al 86' e mantenendo comunque il primo posto nel girone, proprio davanti ai Reds di Klopp.

Tre giorni dopo la festa di San Siro e il ritorno dopo nove anni agli ottavi di Champions League, il Milan scende in campo e affronta la prova Spezia. Una partita che non deve essere insidia per i rossoneri, che dovranno dimostrare di saper superare un ulteriore step di crescita, quello di sapersi concentrare sulla sfida successiva senza farsi travolgere dall'euforia del successo. Mancano tre partite alla sosta per il Mondiale e il Milan per chiudere al massimo l'avvio di stagione deve uscirne a bottino pieno. Prima lo Spezia, poi la Cremonese e la Fiorentina. I liguri non sono un avversario sulla carta temibile, reduci da quattro sconfitte ed un pareggio in campionato. Stefano Pioli, quindi, puo' permettersi di far riposare i titolari e continuerà la staffetta tra Giroud - mattatore in Champions League - e Origi. Ma non sarà l'unica rotazione. Brahim Diaz è favorito su De Ketelaere, ma c'è chi ipotizza la presenza dal 1' di Vranckx nel ruolo di trequartista. In difesa Kjaer si siederà in panchina e concederà un po' di spazio a Gabbia in coppia con Kalulu. Accorgimenti necessari anche perché il Milan sarà impegnato in tre match nel giro di una settimana, con il turno infrasettimanale contro la Cremonese. La partita contro lo Spezia non va però sottovalutata. Il rocambolesco finale di gara della passata stagione non deve essere dimenticato. Ci fu un errore arbitrale con il tiro a giro di Messias annullato dall'arbitro Serra che non aveva concesso il vantaggio per un fallo di Bastoni su Rebic. Poi il dramma del 2-1 vincente dello Spezia e le polemiche senza fine.

Il Milan dovrà gestire diversamente la partita per evitare di tenere in bilico il risultato fino alla fine. San Siro farà ancora sentire il suo supporto, tanto che alla vigilia della sfida sono già oltre 70mila i biglietti venduti. C'è voglia di continuare a gioire anche e soprattutto per riscattarsi dopo la deludente prestazione contro il Torino, in un weekend decisivo in cui il Napoli sarà impegnato a Bergamo contro l'Atalanta in un match tutt'altro che scontato. Una possibilità concreta per il Milan di rubare punti alle dirette rivali, accorciare o tentare il sorpasso. Ma non solo Lazio e Roma si sfideranno nel derby capitolino e Juve-Inter accenderà la domenica sera. Tutti scontri diretti nella giornata in cui il Milan affronta una formazione in difficoltà. La squadra di Pioli non può sbagliare, la vittoria è un obbligo. Anche per coronare la settimana perfetta.