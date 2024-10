Serie A, Atalanta-Monza 2-0: la panchina fa vincere Gasperini

LE PAGELLE

Carnesecchi 6,5 - In una partita con pochi spunti, è attento: vedasi la punizione di Kyriakopoulos.

Samardzic 7 - Entra e decide il match con gol e assist in un tempo.

Retegui 6,5 - Anche se non segna, lotta tanto ed è lui a dare a Samardzic il pallone dell'1-0.

Kyriakopoulos 6,5 - Il migliore in entrambi i reparti: grandi salvataggi nella ripresa, quasi 1-1 sul finale prima del raddoppio di Zappacosta.

Maldini 5,5 - Entra ma non riesce ad incidere sul match, se non con un giallo.