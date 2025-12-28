Atalanta-Inter, le pagelle: Djimsiti errore decisivo, Lautaro non perdona

Carnesecchi tiene in partita l'Atalanta, nell'Inter il centrocampo ha ancora una marcia in piùdi Sauro Legramandi
ATALANTA
CARNESECCHI 6.5
L'Inter lo mette alla prova in più di un'occasione (Thuram, Luis Henrique e Lautaro) e lui risponde sempre presente. Sul gol servirebbe un miracolo ma non è stagione.
DJIMSITI 5
Amministra quasi sempre bene nel primo tempo anche se in un paio di occasioni Thuram gli sguscia via. Ha sulla coscienza l'alleggerimento sbagliato che mette in moto la premiata ditta Esposito-Lautaro.
HIEN 6
Corre e libera palloni dopo palloni, mettendo pezze a destra e sinistra.
KOLASINAC 6
Fa valere tutta la sua esperienza e dalla sua parte non si passa. Spinge fin quando ne ha e poi esce stremato
(dal 75' SAMARDZIC 5.5 - Quasi allo scadere manda a lato da dentro l'area piccola il pallone del possibile pareggio. La sua gara inizia e finisce qua.
ZAPPACOSTA 5.5
Non è la sua serata migliore: in avanti non è mai pericoloso e indietro arriva qualche volta di troppo in ritardo.
(dal 46' MUSAH voto 6 - Deve difendere e difende, dovrebbe spingere ma non riesce)
EDERSON 6
Cuce e ricuce il centrocampo dei nerazzurri di casa senza disdegnare qualche puntata in avanti. Ma stavolta non trova compagni che parlino la sua stessa lingua.
DE ROON 6
Ultimo ad arrendersi anche questa volta. Si occupa all'inizio di Zielinski ma alla lunga si attacca a chiunque passi dalle sue parti senza arrivare sempre per primo
ZALEWSKI 6
Ha davanti un Luis Henrique non insuperabile ma non sempre riesce ad arrivare al cross (quando lo mette Scamacca cicca di testa per una questione di centimetri). Nella ripresa ha sul piede la miglior palla gol dei padroni di casa ma la calcia addosso a Sommer.
(dal 66' BERNASCONI 6 - si piazza sulla sinistra e butta dentro palloni)
DE KETELAERE 6
Gira a lungo a vuoto nel primo tempo e fa perdere la voce a Palladino. Nella ripresa si piazza più avanti ma non trova la giocata giusta. Anzi la trova ma Samardzic la manda in cavalleria.
PASALIC 5,5
Inghiottito dal mulinello di Calhanoglu e soci non entra di fatto in partita. Impalpabile nelle due fasi
(dal 57' SOULEMANA 6 - Un paio di sgroppate a testa bassa che potrebbero fare male all'Inter. Il cambio è azzeccato)
SCAMACCA 5.5
Con Akanji forma una coppia di fatto. Quasi sempre spalle alla porta riesce a guardare in faccia Sommer solo al 41' ma non incoccia il bel cross di Zalewski. Impalpabile nella seconda frazione.
ALL. PALLADINO 6
Troppi giocatori in serata grigia gli costano la seconda sconfitta con una big.
INTER
SOMMER 6.5
Quarantasei minuti da spettatore non pagante, al punto che ci si accorge della sua presenza solo per una giocata di piede alla mezz'ora. Ma le mani le sa usare bene: ferma Zalewski e si porta avanti sul clean sheet.
BISSECK 6
Con le buone o con le meno buone dalle sue parti non si passa. Tenta di farsi vedere in avanti nel primo tempo ma poi si dedica
AKANJI 6.5
Controlla senza troppa fatica la partenza lanciata di Scamacca e poi ne prende il sopravvento.
BASTONI 6
Davanti al suo vecchio pubblico mantiene la zona e limita chiunque passi da lì.
LUIS HENRIQUE 6
Sulla coscienza una palla gol sprecata al 55'. Non sembra ancora integrato negli schemi di Chivu ma ce la mette tutta
BARELLA 6,5
Il miglior dell'Inter nella prima frazione. E' ispirato soprattutto in fase di costruzione, ripulendo palloni per la Thu-La. Cala alla distanza
(dal 76' MKHITARYAN 6 - Venti minuti di mestiere e corsa)
CALHANOGLU 6.5
Difficile vedergli sbagliare un passaggio lì in mezzo. Si conferma ancora uno dei nerazzurri migliori e continui
ZIELINSKI 6
Guardato a vista da De Roon non scalda il cuore dei tifosi alla New Balance Arena ma il suo peso in mezzo al campo alla lunga si fa sentire.
(dall'83 FRATTESI sv)
DIMARCO 6.5
Corre imposta e si propone in avanti. Una certezza stasera per l'Inter
(Dal 76' CARLOS AUGUSTO 6 - Contribuisce a contenere le velleità di rimonta dell'Atalanta)
LAUTARO 7
Un'occasione pulita pulita in ottanta minuti e un gol che vale tantissimo. Una gara di sofferenza e al servizio della squadra.
(dal 84' DIOUF sv)
THURAM 6,5
Una spina nel fianco della difesa atalantina. Molto cercato dai suoi, risponde sempre presente tirando appena vede uno spicchio di porta. Il gol lo trova anche al 35' ma il Var pesca Lautaro partito in fuorigioco di mezza figura. Esce dopo un'ora, ha dato tutto
(dal 63' ESPOSITO Voto 6,5 - Al posto giusto al momento giusto: assist per Lautaro. Per il resto fa il suo, tiene su la palla con l'Inter in vantaggio).
ALL. CHIVU 7
I suoi giocatori non sbagliano praticamente nulla. E lui torna da Bergamo con una bella iniezione di fiducia