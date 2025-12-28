Atalanta-Inter, le pagelle: Djimsiti errore decisivo, Lautaro non perdona

(dal 75' SAMARDZIC 5.5 - Quasi allo scadere manda a lato da dentro l'area piccola il pallone del possibile pareggio. La sua gara inizia e finisce qua.



ZAPPACOSTA 5.5

Non è la sua serata migliore: in avanti non è mai pericoloso e indietro arriva qualche volta di troppo in ritardo.

(dal 46' MUSAH voto 6 - Deve difendere e difende, dovrebbe spingere ma non riesce)



EDERSON 6

Cuce e ricuce il centrocampo dei nerazzurri di casa senza disdegnare qualche puntata in avanti. Ma stavolta non trova compagni che parlino la sua stessa lingua.



DE ROON 6

Ultimo ad arrendersi anche questa volta. Si occupa all'inizio di Zielinski ma alla lunga si attacca a chiunque passi dalle sue parti senza arrivare sempre per primo



ZALEWSKI 6

Ha davanti un Luis Henrique non insuperabile ma non sempre riesce ad arrivare al cross (quando lo mette Scamacca cicca di testa per una questione di centimetri). Nella ripresa ha sul piede la miglior palla gol dei padroni di casa ma la calcia addosso a Sommer.

(dal 66' BERNASCONI 6 - si piazza sulla sinistra e butta dentro palloni)



DE KETELAERE 6

Gira a lungo a vuoto nel primo tempo e fa perdere la voce a Palladino. Nella ripresa si piazza più avanti ma non trova la giocata giusta. Anzi la trova ma Samardzic la manda in cavalleria.



PASALIC 5,5

Inghiottito dal mulinello di Calhanoglu e soci non entra di fatto in partita. Impalpabile nelle due fasi

(dal 57' SOULEMANA 6 - Un paio di sgroppate a testa bassa che potrebbero fare male all'Inter. Il cambio è azzeccato)



SCAMACCA 5.5

Con Akanji forma una coppia di fatto. Quasi sempre spalle alla porta riesce a guardare in faccia Sommer solo al 41' ma non incoccia il bel cross di Zalewski. Impalpabile nella seconda frazione.



ALL. PALLADINO 6

Troppi giocatori in serata grigia gli costano la seconda sconfitta con una big.



INTER

SOMMER 6.5

Quarantasei minuti da spettatore non pagante, al punto che ci si accorge della sua presenza solo per una giocata di piede alla mezz'ora. Ma le mani le sa usare bene: ferma Zalewski e si porta avanti sul clean sheet.



BISSECK 6

Con le buone o con le meno buone dalle sue parti non si passa. Tenta di farsi vedere in avanti nel primo tempo ma poi si dedica



AKANJI 6.5

Controlla senza troppa fatica la partenza lanciata di Scamacca e poi ne prende il sopravvento.



BASTONI 6

Davanti al suo vecchio pubblico mantiene la zona e limita chiunque passi da lì.



LUIS HENRIQUE 6

Sulla coscienza una palla gol sprecata al 55'. Non sembra ancora integrato negli schemi di Chivu ma ce la mette tutta



BARELLA 6,5

Il miglior dell'Inter nella prima frazione. E' ispirato soprattutto in fase di costruzione, ripulendo palloni per la Thu-La. Cala alla distanza

(dal 76' MKHITARYAN 6 - Venti minuti di mestiere e corsa)



CALHANOGLU 6.5

Difficile vedergli sbagliare un passaggio lì in mezzo. Si conferma ancora uno dei nerazzurri migliori e continui