Serie A: Atalanta-Chievo 1-1, Ilicic risponde a Meggiorini

17/03/2019

L'Atalanta frena nella corsa all'Europa. All'Atleti Azzurri d'Italia finisce 1-1 la sfida contro il Chievo. Sorrentino salva su conclusione di Zapata e compie un miracolo su Gomez poi i veneti passano al 32' con Meggiorini. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 10' della ripresa con Ilicic servito da Zapata. Padroni di casa all'attacco alla ricerca del gol vittoria che non arriva. Masiello se lo divora davanti alla porta.

LA PARTITA Gasperini, squalificato, conferma Gollini tra i pali. Hateboer e Gosens presidiano le fasce a centrocampo. In avanti Gomez agisce alle spalle di Ilicic e Zapata. Sul fronte Chievo, Giaccherini pronto a ispirare la coppia d'attacco formata da Stepinski e Meggiorini. Il primo squillo è di marca atalantina: Sorrentino dice no al destro di Gomez. Pronta la risposta degli ospiti, con Giaccherini che servito da Depaoli la mette dentro ma l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco del numero 17 di Di Carlo. A questo punto comincia lo show di Sorrentino, che prima mette in angolo il tiro sul primo palo di Zapata e poi compie un intervento miracoloso su conclusione a botta sicura di Gomez. Gol mancato... gol preso. Lancio di Depaoli per Meggiorini, che si fa respingere il primo tentativo da Gollini ma poi in girata a porta vuota firma il vantaggio del Chievo. Finale di tempo nervoso: gialli a Dioussé e Hetemaj, dopo quelli a Meggiorini e De Roon.



Nessun cambio a inizio ripresa. Atalanta subito in avanti alla ricerca del pareggio. Ilicic lascia partire un cross pericoloso dalla sinistra ma in area non c'è nessun compagno pronto a raccogliere. Gritti, secondo di Gasperini in panchina, cambia al 10': dentro Castagne per Gosens. Neanche il tempo di effettuare la sostituzione che i padroni di casa trovano il gol del pareggio. Grande giocata di Zapata, che mette Ilicic davanti a Sorrentino. Lo sloveno non sbaglia. Ancora Ilicic, galvanizzato dal gol appena segnato, ma la sua bordata viene deviata in angolo da Sorrentino. I padroni di casa continuano ad attaccare, con il Chievo che non riesce più a uscire dalla propria metà campo. Masiello si divora il gol del 2-1 sparando alle stelle davanti alla porta. Primo cambio per Di Carlo: dentro Pucciarelli per Meggiorini. Forcing in avanti dei bergamaschi, con gli ospiti costretti al fallo per fermare le avanzate nerazzurre. Ilicic esce, entra Pasalic. Nel Chievo spazio a Djordjevic per Stepinski. Poi tocca a Barrow e Frey per l'infortunato Andreolli. Finisce 1-1.



LE PAGELLE Sorrentino 7 - Parata incredibile a tu per tu con Gomez. Nega la gioia del gol anche a Zapata e dice no alla doppietta di Ilicic. Questo pareggio arriva anche dalle sue mani.



Zapata 7 - Il colombiano stranamente resta a secco di gol ma fa segnare Ilicic con un pallone delizioso. Poi mette Masiello nella condizione ottimale per firmare il sorpasso ma...



Ilicic 7 - Quando trova la giornata ispirata è immarcabile. Firma il gol del pareggio, ci prova fino alla fine. Esce alla mezz'ora della ripresa.



Meggiorini 7 - Bravo in occasione del gol, quando insiste dopo la prima respinta e poi segna a porta vuota. Instancabile.



Masiello 5,5 - Clamoroso l'errore a un metro dalla porta. E' un difensore, vero, ma spreca un'occasione incredibile.

IL TABELLINO Atalanta-Chievo 1-1

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Mancini 6, Djimsiti 5, Masiello 5,5 (42' st Barrow sv); Hateboer 6, De Roon 5,5, Freuler 6, Gosens 5,5 (10' st Castagne 6); Gomez 6; Ilicic 7 (32' st Pasalic sv), Zapata 7. A disposizione: Berisha, Rossi, Palomino, Piccoli, Pessina, Ibanez, Kulusevski, Colpani, Reca. All.: Gritti 6 (Gasperini squalificato).

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino 7; Andreolli 5 (45' st Frey sv), Cesar 5,5, Barba 6, Depaoli 6; Diousse 6, Hetemaj 5,5, Jaroszynski 6; Giaccherini 6; Meggiorini 7 (25' st Pucciarelli 6), Stepinski 6 (34' st Djordjevic sv). A disposizione: Semper, Rossettini, Tanasijevic, Piazon, Burruchaga, Kiyine, Leris, Vignato, Pellissier. All.: Di Carlo 6.

Arbitro: Irrati

Marcatori: 32' Meggiorini (C), 10 st Ilicic (A)

Ammoniti: De Roon (A), Meggiorini, Dioussé, Hetemaj, Cesar, Andreolli, Depaoli, Giaccherini (C)



LE STATISTICHE L’Atalanta è la squadra che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio in questo campionato (14).

L'Atalanta ha subito gol in sei partite interne di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2015.

Riccardo Meggiorini non trovava il gol in trasferta in Serie A dall'ottobre 2016, contro il Pescara.

Quello di Meggiorini è stato il gol numero 300 per il Chievo in trasferta in Serie A.

Sono ora sei le gare di fila in Serie A in cui l'Atalanta ha subito almeno un gol, è la striscia più lunga per i nerazzurri dall'ottobre 2017. Questa è stata solo la quarta volta in questo campionato in cui il Chievo ha chiuso in vantaggio il primo tempo.

73.6% di possesso palla per l'Atalanta: record per i bergamaschi in una partita di Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dati.

Tutti gli ultimi tre gol di Josip Ilicic in Serie A sono arrivati all'Atleti Azzurri d'Italia.

Il Chievo è ora la vittima preferita di Josip Ilicic in Serie A (sei reti).

Contro il Chievo è arrivata la 50ª presenza in Serie A per Pierluigi Gollini.

