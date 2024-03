Serie A, Atalanta-Bologna 1-2: ribaltone di Motta, lo scontro Champions è rossoblù

atalanta-bologna 1-2

Zirkzee (rigore) e Ferguson firmano la rimonta dei felsinei, ora a +4 sulla Roma e a +5 sulla Dea

Atalanta-Bologna: le foto della sfida per la Champions





















1 di 12 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Lo scontro diretto per la Champions va al Bologna, che batte 2-1 e in rimonta all'Atalanta. Al Gewiss Stadium, il tap-in di Lookman al 28' porta in vantaggio la Dea, ma il rigore di Zirkzee (57') e il destro dal limite di Ferguson (61') valgono il ribaltone della formazione di Motta. I rossoblù confermano il quarto posto con 51 punti, a +4 sulla Roma e a +5 su Gasperini, che negli ultimi tre match ha raccolto soltanto un pareggio.

LA PARTITA

I 90 minuti del Gewiss Stadium rischiano di rivelarsi fondamentali per la corsa al quarto posto: il Bologna batte 2-1 in rimonta l'Atalanta e allunga sulla Dea, che perde la seconda partita di fila considerando il recupero di San Siro con l'Inter. Eppure, la sfida sembra volgere subito in favore della Dea, che al 28' passa in vantaggio grazie a Lookman, bravo a insaccare dopo la parata di Skorupski sul destro di Zappacosta. La sfida resta comunque equilibrata, ma con la Dea in vantaggio all'intervallo.

Nella ripresa, Motta rivoluziona i suoi (dentro Saelemaekers e Lucumì per Orsolini e Posch) e, nel giro di quattro minuti la formazione di Thiago Motta compie l'operazione sorpasso. Il primo episodio arriva al 57': il belga sposta all'ultimo il pallone a Koopmeiners che fa fallo da rigore in area e dal dischetto Zirkzee spiazza Carnesecchi, che non riesce a parare il terzo penalty consecutivo. Ma al 61' arriva addirittura il 2-1 dei felsinei, perché Ferguson conclude al volo dopo il tiro di Ndoye respinto da Ruggeri. A metà ripresa, Gasperini rompe gli indugi e inserisce Scamacca e Miranchuk, senza però riuscire a pareggiare. Per l'Atalanta solo un punto nelle ultime tre partite: ora è sesta a -5 dal quarto posto, superata anche dalla Roma di De Rossi. Continua a volare, invece, il Bologna di Motta, che continua ad affermarsi come la sorpresa di questo campionato grazie alla sesta vittoria consecutiva.

LE PAGELLE

Koopmeiners 5 - Serata da dimenticare: becca subito un cartellino giallo e provoca il rigore realizzato da Zirkzee.

De Ketelaere 5,5 - Entra solo nell'azione del gol, poi si allontana progressivamente dal match.

Saelemaekers 6,5 - Il suo ingresso cambia la partita: si guadagna il penalty dell'1-1.

Zirkzee 7 - Glaciale dal dischetto, grazie anche a lui parte la rimonta rossoblù.

Ferguson 7 - Decide lo scontro diretto per la Champions con un destro preciso angolato: e tempi di reazione per coordinarsi sono quasi da record.

IL TABELLINO

ATALANTA-BOLOGNA 1-2

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Scalvini 5,5 (21' st Miranchuk 5,5), Djimsiti 6, Kolasinac 6; Zappacosta 6 (17' st Holm 5,5), Pasalic 5,5 (17' st Ederson 5,5), De Roon 6, Ruggeri 6 (44' st Hien sv); Koopmeiners 5; De Ketelaere 5,5 (21' st Scamacca 5,5), Lookman 7. A disp.: Musso, Vismara, Toloi, Palomino, Bakker, Hateboer, Adopo, Touré. All.: Gasperini 5,5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Posch 5,5 (1' st Lucumì 6), Beukema 6, Calafiori 6,5, Kristiansen 6; Fabbian 6 (11' st Urbanski 6), Freuler 6, Ferguson 7; Orsolini 5,5 (1' st Saelemaekers 6,5), Zirkzee 7 (36' st Odgaard 6), Ndoye 6 (42' st Aebischer sv). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, El Azzouzi, Karlsson, Castro. All.: Motta 7

Arbitro: La Penna

Marcatori: 28' Lookman (A), 12' st rig. Zirkzee (B), 16' st. Ferguson (B)

Ammoniti: Posch (B), Koopmeiners (A), Holm (A), Ederson (A), Odgaard (B)

LE STATISTICHE

- Il Bologna ha vinto almeno sei partite di fila in Serie A per la terza volta nella sua storia – sei anche tra aprile e maggio 1967 con Luis Carniglia allenatore e 10 tra novembre 1963 e febbraio 1964 con Fulvio Bernardini alla guida.

- Il Bologna ha raccolto 14 vittorie nelle prime 27 giornate di un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal 1965/66 (15 in quel caso).

- Joshua Zirkzee (10 gol nel 2023/24) è solo il secondo giocatore straniero ad andare in doppia cifra di gol in una singola stagione prima di compiere 23 anni nella storia del Bologna in Serie A (esclusi oriundi), dopo Harald Nielsen (21 nel 1963/64 e 19 nel 1962/63).

- Joshua Zirkzee ha segnato in tre gare esterne di fila per la seconda volta in Serie A; il precedente tra ottobre e novembre scorsi (v Inter, Sassuolo e Fiorentina).

- Lewis Ferguson, sei centri in questo campionato, ha segnato due reti contro l’Atalanta in Serie A, contro nessun’altra formazione ne conta di più (due anche contro Lecce e Sassuolo); il centrocampista non segnava da fuori area nel torneo dal 12 novembre 2022 (v Sassuolo).

- Il Bologna ha vinto tre partite di fila contro l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra il 1962 e il 1963 con Fulvio Bernardini allenatore.

- L’Atalanta ha perso due gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra novembre e dicembre scorsi (v Napoli e Torino).

- Ademola Lookman ha trovato la rete in due gare interne di fila di Serie A per la prima volta dallo scorso novembre-dicembre (v Napoli e Milan); in generale l’attaccante, al primo centro contro il Bologna nella competizione, ha segnato cinque gol nelle ultime cinque gare casalinghe del torneo, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 13.

- Ademola Lookman ha segnato otto reti in questa Serie A, nessun calciatore dell’Atalanta ne conta di più nel torneo in corso (otto anche per Teun Koopmeiners).

- Nessuna squadra ha recuperato più punti da situazione di svantaggio rispetto al Bologna (15) in questa Serie A – a quota 15 anche il Napoli.

- Lukasz Skorupski ha disputato oggi la 200a partita con la maglia del Bologna in Serie A.

- Joshua Zirkzee ha giocato contro l’Atalanta la sua 50ᵃ partita con la maglia del Bologna in tutte le competizioni.

- Gian Piero Gasperini ha raggiunto contro il Bologna il traguardo delle 550ᵃ panchine in Serie A.