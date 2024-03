Serie A, l'assalto finale alla Champions parte oggi

SERIE A

La Juve a Roma contro la Lazio per difendere almeno il terzo posto, il Milan a Firenze per rinforzare il secondo

© Getty Images Comincia il weekend di Pasqua, comincia anche l'assalto finale alla zona Champions League. La 30esima giornata di Serie A si apre infatti con tante big in campo, tutte alla ricerca di un posto nella prossima, ricchissima edizione della massima competizione europea per club. La Juve, a Roma contro la Lazio, tenterà di trascinarsi fuori da un periodo complicatissimo e difendere almeno il terzo posto, mentre il Milan, impegnato a Firenze, ha l'obiettivo di dare continuità alle ultime vittorie e rinforzare il secondo, tenendo a distanza di sicurezza il gruppo inseguitore.

LAZIO-JUVENTUS



Per la squadra di Allegri comincia un periodo delicatissimo e ricco di scontri diretti. Dopo aver collezionato appena 7 punti nelle ultime 8, una delle strisce più negative della storia bianconera, Chiesa e compagni sono scivolati al terzo posto, incalzati dal Bologna. Perdere il treno Champions è un'ipotesi quasi inimmaginabile, ma per scongiurare pericoli occorre riprendere a macinare punti e occorre farlo subito. Orfana dello squalificato Vlahovic e degli acciaccati Alcaraz, Milik, Kostic e Alex Sandro, all'Olimpico la Juve si troverà di fronte una Lazio reduce dallo scossone delle dimissioni di Sarri, ma pronta a ripartire sotto la guida del grande ex Tudor. In termini di punti (8) anche il distacco dei biancocelesti dalla zona Champions non è incolmabile, ma il nono posto in classifica non lascia molte speranze: l'obiettivo numero uno del tecnico croato è scuotere l'ambiente e poi giocarsi tutto nelle due semifinali di Coppa Italia, proprio contro la Juve.

FIORENTINA-MILAN

Dopo aver inanellato tre vittorie consecutive i rossoneri si sono messi al sicuro al secondo posto, alle spalle dell'Inter, e ora sono chiamati a gestire un vantaggio sulla carta rassicurante. Arrivati a Firenze con qualche intoppo durante il viaggio, i ragazzi di Pioli sfideranno una Viola reduce dallo shock della morte di Joe Barone e vogliosa di dedicare al dirigente un grande risultato contro un avversario di prestigio. Per i toscani vale lo stesso discorso della Lazio: la Champions, dall'ottavo posto, pare al momento un'utopia (al netto della gara da recuperare contro l'Atalanta), ma c'è la voglia di scrollarsi di dosso un periodo di magra dal punto di vista dei risultati e dare tutto nel finale di stagione sui fronti Conference League e Coppa Italia. In attesa naturalmente Il Milan dovrà fare a meno dello squalificato Theo Hernandez, ma si presenterà al "Franchi" con tutti gli altri titolarissimi; la Fiorentina deve rinunciare all'ex Bonaventura, ma punterà sulla voglia di riscatto di Belotti, che non segna in campionato da oltre un mese e mezzo.