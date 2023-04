Serie A, arbitri: La Penna per il Napoli, per la Lazio c'è Irrati

© Getty Images

Sono stati designati gli arbitri per la 30.ma giornata di Serie A. Per quanto riguarda la zona alta della classifica, La Penna dirigerà il Napoli in casa contro il Verona, mentre a Irrati è stata affidata la Lazio a La Spezia e a Giua la Roma in casa contro l'Udinese. Massa invece arbitrerà il match del Milan a Bologna, Pairetto la gara dell'Inter a San Siro contro il Monza e Rapuano la Juve in trasferta col Sassuolo.