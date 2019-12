Serie A, arbitri: Inter-Genoa a Pairetto, Atalanta-Milan affidata a La Penna

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 17.ma giornata di campionato, iniziata mercoledì con l'anticipo tra Sampdoria e Juventus. Fiorentina-Roma, in programma venerdì 20 (ore 20:45) al Franchi, è stata assegnata a Daniele Orsato mentre per Inter-Genoa di sabato 21 (ore 18) è stato designato Luca Pairetto. L'arbitro di Atalanta-Milan (domenica 22, ore 12:30) sarà invece Federico La Penna.