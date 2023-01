Serie A, arbitri: a Sozza il big-match Inter-Napoli

© Getty Images

È Simone Sozza, della sezione di Seregno, l'arbitro scelto per dirigere Inter-Napoli, big match della 16ª giornata in programma mercoledì sera a S. Siro. Meli e Peretti gli assistenti con Piccinini quarto uomo, Fabbri al Var e Aureliano AVar. Lo rende noto l'Aia. Salernitana-Milan toccherà invece a Fourneau, mentre per Cremonese-Juventus è stato designato Ayroldi.