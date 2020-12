Serie A, arbitri: a Orsato il derby di Torino, Calvarese al Milan

Sono stati designati gli arbitri per la decima giornata di Serie A. A Orsato è stato affidato il derby di Torino, mentre a Calvarese la trasferta del Milan con la Samp a Marassi. Valeri dirigerà invece Inter-Bologna, mentre Crotone-Napoli verrà arbitrata da Marinelli. Per quanto riguarda le altre gare, Maresca è stato designato per Roma-Sassuolo, La Penna per Udinese-Atlanta, Manganiello per Verona-Cagliari, Chiffi per Spezia-Lazio, Sacchi per Parma-Benevento, Doveri per Fiorentina-Genoa.

