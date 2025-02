Serie A, gli arbitri della 27esima giornata: Napoli-Inter affidata a Doveri

Come da anticipazioni, sarà Daniele Doveri ad arbitrare la sfida scudetto tra Napoli e Inter, in programma sabato alle 18 al "Maradona". Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Peretti, con Marini e Di Bello in sala Var. Per l'altro scontro diretto di giornata, Milan-Lazio, è stato designato Manganiello, mentre la Juventus, che affronterà il Verona in casa, sarà diretta da Marchetti.