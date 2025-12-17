Serie A, gli arbitri della 16esima giornata: c'è Sozza per il big match Juve-Roma

Genoa-Atalanta affidata ad Abisso, Lazio-Cremonese a Pairetto, mentre Fiorentina-Udinese sarà diretta da Marianidi Redazione
© italyphotopress
Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 16esima giornata di Serie A, turno orfano delle quattro squadre impegnate in Supercoppa e nel quale si disputeranno quindi solamente sei partite. Ad arbitrare il big match Juventus-Roma, in programma sabato sera allo Stadium, sarà Simone Sozza, con Ghersini e Mazzoleni in sala Var. Per Genoa-Atalanta scelto Abisso, per Lazio-Cremonese invece Pairetto. La delicatissima sfida tra Fiorentina e Udinese di domenica alle 18 sarà diretta da Mariani.
LE DESIGNAZIONI COMPLETE
- LAZIO – CREMONESE Sabato 20/12 h. 18.00
PAIRETTO
LAUDATO – REGATTIERI
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: MANGANIELLO
- JUVENTUS – ROMA Sabato 20/12 h. 20.45
SOZZA
BACCINI – PERROTTI
IV: SACCHI
VAR: GHERSINI
AVAR: MAZZOLENI
- CAGLIARI – PISA h. 12.30
FOURNEAU
BINDONI – MONACO
IV: COLLU
VAR: MANGANIELLO
AVAR: GHERSINI
- SASSUOLO – TORINO h. 15.00
CALZAVARA
CECCONI – CECCON
IV: DOVERI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: BARONI
- FIORENTINA – UDINESE h. 18.00
MARIANI
ALASSIO – TEGONI
IV: ARENA
VAR: GIUA
AVAR: DI PAOLO
- GENOA – ATALANTA h. 20.45
ABISSO
DI GIOIA – BARONE
IV: MARCHETTI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARINI