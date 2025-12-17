Logo SportMediaset

Serie A, gli arbitri della 16esima giornata: c'è Sozza per il big match Juve-Roma

Genoa-Atalanta affidata ad Abisso, Lazio-Cremonese a Pairetto, mentre Fiorentina-Udinese sarà diretta da Mariani

di Redazione
17 Dic 2025 - 12:33
© italyphotopress

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 16esima giornata di Serie A, turno orfano delle quattro squadre impegnate in Supercoppa e nel quale si disputeranno quindi solamente sei partite. Ad arbitrare il big match Juventus-Roma, in programma sabato sera allo Stadium, sarà Simone Sozza, con Ghersini e Mazzoleni in sala Var. Per Genoa-Atalanta scelto Abisso, per Lazio-Cremonese invece Pairetto. La delicatissima sfida tra Fiorentina e Udinese di domenica alle 18 sarà diretta da Mariani.

LE DESIGNAZIONI COMPLETE

- LAZIO – CREMONESE     Sabato 20/12 h. 18.00

PAIRETTO

LAUDATO – REGATTIERI

IV:      BONACINA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      MANGANIELLO

- JUVENTUS – ROMA      Sabato 20/12 h. 20.45

SOZZA

BACCINI – PERROTTI

IV:      SACCHI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      MAZZOLENI

- CAGLIARI – PISA    h. 12.30

FOURNEAU

BINDONI – MONACO

IV:       COLLU

VAR:      MANGANIELLO

AVAR:       GHERSINI

- SASSUOLO – TORINO    h. 15.00

CALZAVARA

CECCONI – CECCON

IV:      DOVERI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     BARONI

- FIORENTINA – UDINESE     h. 18.00

MARIANI

ALASSIO – TEGONI

IV:      ARENA

VAR:     GIUA

AVAR:    DI PAOLO

- GENOA – ATALANTA    h. 20.45

ABISSO

DI GIOIA – BARONE

IV:     MARCHETTI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MARINI

