Serie A, anticipi e posticipi fino alla dodicesima giornata: ecco il programma completo

La Lega Serie A ha pubblicato le date di anticipi e posticipi dalla quarta alla dodicesima giornata. Tanti i big match in programma a cominciare da Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre alle 18) e Milan-Napoli (domenica 28 alle 20.45). Il weekend successivo sarà quello del grande ritorno di Max Allegri allo Stadium, con Juve-Milan in programma domenica 5 alle 20.45. Sabato 25 ottobre alle 18 andrà in scena Napoli-Inter, mentre il derby della Madonnina si disputerà domenica 23 novembre alle 20.45.