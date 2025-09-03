Logo SportMediaset
Serie A, anticipi e posticipi fino alla dodicesima giornata: ecco il programma completo

Svelati date e orari dei match di campionato fino a fine novembre

03 Set 2025 - 17:06

La Lega Serie A ha pubblicato le date di anticipi e posticipi dalla quarta alla dodicesima giornata. Tanti i big match in programma a cominciare da Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre alle 18) e Milan-Napoli (domenica 28 alle 20.45). Il weekend successivo sarà quello del grande ritorno di Max Allegri allo Stadium, con Juve-Milan in programma domenica 5 alle 20.45. Sabato 25 ottobre alle 18 andrà in scena Napoli-Inter, mentre il derby della Madonnina si disputerà domenica 23 novembre alle 20.45.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Quarta giornata

Venerdì 19/09/2025 alle 20:45: Lecce-Cagliari

Sabato 20/09/2025 alle 15:00: Bologna-Genoa

Sabato 20/09/2025 alle 18:00: Verona-Juventus

Sabato 20/09/2025 alle 20:45: Udinese-Milan

Domenica 21/09/2025 alle 12:30: Lazio-Roma

Domenica 21/09/2025 alle 15:00: Cremonese-Parma

Domenica 21/09/2025 alle 15:00: Torino-Atalanta

Domenica 21/09/2025 alle 18:00: Fiorentina-Como

Domenica 21/09/2025 alle 20:45: Inter-Sassuolo

Lunedì 22/09/2025 alle 20:45: Napoli-Pisa

Quinta giornata

Sabato 27/09/2025 alle 15:00: Como-Cremonese

Sabato 27/09/2025 alle 18:00: Juventus-Atalanta

Sabato 27/09/2025 alle 20:45: Cagliari-Inter

Domenica 28/09/2025 alle 12:30: Sassuolo-Udinese

Domenica 28/09/2025 alle 15:00: Pisa-Fiorentina

Domenica 28/09/2025 alle 15:00: Roma-Verona

Domenica 28/09/2025 alle 18:00: Lecce-Bologna

Domenica 28/09/2025 alle 20:45: Milan-Napoli

Lunedì 29/09/2025 alle 18:30: Parma-Torino

Lunedì 29/09/2025 alle 20:45: Genoa-Lazio

Sesta giornata

Venerdì 03/10/2025 alle 20:45: Verona-Sassuolo

Sabato 04/10/2025 alle 15:00: Lazio-Torino

Sabato 04/10/2025 alle 15:00: Parma-Lecce

Sabato 04/10/2025 alle 18:00: Inter-Cremonese

Sabato 04/10/2025 alle 20:45: Atalanta-Como

Domenica 05/10/2025 alle 12:30: Udinese-Cagliari

Domenica 05/10/2025 alle 15:00: Bologna-Pisa

Domenica 05/10/2025 alle 15:00: Fiorentina-Roma

Domenica 05/10/2025 alle 18:00: Napoli-Genoa

Domenica 05/10/2025 alle 20:45: Juventus-Milan

Settima giornata

Sabato 18/10/2025 alle 15:00: Lecce-Sassuolo

Sabato 18/10/2025 alle 15:00: Pisa-Verona

Sabato 18/10/2025 alle 18:00: Torino-Napoli

Sabato 18/10/2025 alle 20:45: Roma-Inter

Domenica 19/10/2025 alle 12:30: Como-Juventus

Domenica 19/10/2025 alle 15:00: Cagliari-Bologna

Domenica 19/10/2025 alle 15:00: Genoa-Parma

Domenica 19/10/2025 alle 18:00: Atalanta-Lazio

Domenica 19/10/2025 alle 20:45: Milan-Fiorentina

Lunedì 20/10/2025 alle 20:45: Cremonese-Udinese

Ottava giornata

Venerdì 24/10/2025 alle 20:45: Milan-Pisa

Sabato 25/10/2025 alle 15:00: Parma-Como

Sabato 25/10/2025 alle 15:00: Udinese-Lecce

Sabato 25/10/2025 alle 18:00: Napoli-Inter

Sabato 25/10/2025 alle 20:45: Cremonese-Atalanta

Domenica 26/10/2025 alle 12:30: Torino-Genoa

Domenica 26/10/2025 alle 15:00: Sassuolo-Roma

Domenica 26/10/2025 alle 15:00: Verona-Cagliari

Domenica 26/10/2025 alle 20:45: Lazio-Juventus

Nona giornata

Martedì 28/10/2025 alle 18:30: Lecce-Napoli

Martedì 28/10/2025 alle 20:45: Atalanta-Milan

Mercoledì 29/10/2025 alle 18:30: Como-Verona

Mercoledì 29/10/2025 alle 18:30: Juventus-Udinese

Mercoledì 29/10/2025 alle 18:30: Roma-Parma

Mercoledì 29/10/2025 alle 20:45: Bologna-Torino

Mercoledì 29/10/2025 alle 20:45: Genoa-Cremonese

Mercoledì 29/10/2025 alle 20:45: Inter-Fiorentina

Giovedì 30/10/2025 alle 18:30: Cagliari-Sassuolo

Giovedì 30/10/2025 alle 20:45: Pisa-Lazio

Decima giornata

Sabato 01/11/2025 alle 15:00: Udinese-Atalanta

Sabato 01/11/2025 alle 18:00: Napoli-Como

Sabato 01/11/2025 alle 20:45: Cremonese-Juventus

Domenica 02/11/2025 alle 12:30: Verona-Inter

Domenica 02/11/2025 alle 15:00: Fiorentina-Lecce

Domenica 02/11/2025 alle 15:00: Torino-Pisa

Domenica 02/11/2025 alle 18:00: Parma-Bologna

Domenica 02/11/2025 alle 20:45: Milan-Roma

Lunedì 03/11/2025 alle 18:30: Sassuolo-Genoa

Lunedì 03/11/2025 alle 20:45: Lazio-Cagliari

Undicesima giornata

Venerdì 07/11/2025 alle 20:45: Pisa-Cremonese

Sabato 08/11/2025 alle 15:00: Como-Cagliari

Sabato 08/11/2025 alle 15:00: Lecce-Verona

Sabato 08/11/2025 alle 18:00: Juventus-Torino

Sabato 08/11/2025 alle 20:45: Parma-Milan

Domenica 09/11/2025 alle 12:30: Atalanta-Sassuolo

Domenica 09/11/2025 alle 15:00: Bologna-Napoli

Domenica 09/11/2025 alle 15:00: Genoa-Fiorentina

Domenica 09/11/2025 alle 18:00: Roma-Udinese

Domenica 09/11/2025 alle 20:45: Inter-Lazio

Dodicesima giornata

Sabato 22/11/2025 alle 15:00: Cagliari-Genoa

Sabato 22/11/2025 alle 15:00: Udinese-Bologna

Sabato 22/11/2025 alle 18:00: Fiorentina-Juventus

Sabato 22/11/2025 alle 20:45: Napoli-Atalanta

Domenica 23/11/2025 alle 12:30: Verona-Parma

Domenica 23/11/2025 alle 15:00: Cremonese-Roma

Domenica 23/11/2025 alle 18:00: Lazio-Lecce

Domenica 23/11/2025 alle 20:45: Inter-Milan

Lunedì 24/11/2025 alle 18:30: Torino-Como

Lunedì 24/11/2025 alle 20:45: Sassuolo-Pisa

serie a

