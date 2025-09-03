Serie A, anticipi e posticipi fino alla dodicesima giornata: ecco il programma completo

Svelati date e orari dei match di campionato fino a fine novembre
La Lega Serie A ha pubblicato le date di anticipi e posticipi dalla quarta alla dodicesima giornata. Tanti i big match in programma a cominciare da Juventus-Atalanta (sabato 27 settembre alle 18) e Milan-Napoli (domenica 28 alle 20.45). Il weekend successivo sarà quello del grande ritorno di Max Allegri allo Stadium, con Juve-Milan in programma domenica 5 alle 20.45. Sabato 25 ottobre alle 18 andrà in scena Napoli-Inter, mentre il derby della Madonnina si disputerà domenica 23 novembre alle 20.45.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Quarta giornata
Venerdì 19/09/2025 alle 20:45: Lecce-Cagliari
Sabato 20/09/2025 alle 15:00: Bologna-Genoa
Sabato 20/09/2025 alle 18:00: Verona-Juventus
Sabato 20/09/2025 alle 20:45: Udinese-Milan
Domenica 21/09/2025 alle 12:30: Lazio-Roma
Domenica 21/09/2025 alle 15:00: Cremonese-Parma
Domenica 21/09/2025 alle 15:00: Torino-Atalanta
Domenica 21/09/2025 alle 18:00: Fiorentina-Como
Domenica 21/09/2025 alle 20:45: Inter-Sassuolo
Lunedì 22/09/2025 alle 20:45: Napoli-Pisa
Quinta giornata
Sabato 27/09/2025 alle 15:00: Como-Cremonese
Sabato 27/09/2025 alle 18:00: Juventus-Atalanta
Sabato 27/09/2025 alle 20:45: Cagliari-Inter
Domenica 28/09/2025 alle 12:30: Sassuolo-Udinese
Domenica 28/09/2025 alle 15:00: Pisa-Fiorentina
Domenica 28/09/2025 alle 15:00: Roma-Verona
Domenica 28/09/2025 alle 18:00: Lecce-Bologna
Domenica 28/09/2025 alle 20:45: Milan-Napoli
Lunedì 29/09/2025 alle 18:30: Parma-Torino
Lunedì 29/09/2025 alle 20:45: Genoa-Lazio
Sesta giornata
Venerdì 03/10/2025 alle 20:45: Verona-Sassuolo
Sabato 04/10/2025 alle 15:00: Lazio-Torino
Sabato 04/10/2025 alle 15:00: Parma-Lecce
Sabato 04/10/2025 alle 18:00: Inter-Cremonese
Sabato 04/10/2025 alle 20:45: Atalanta-Como
Domenica 05/10/2025 alle 12:30: Udinese-Cagliari
Domenica 05/10/2025 alle 15:00: Bologna-Pisa
Domenica 05/10/2025 alle 15:00: Fiorentina-Roma
Domenica 05/10/2025 alle 18:00: Napoli-Genoa
Domenica 05/10/2025 alle 20:45: Juventus-Milan
Settima giornata
Sabato 18/10/2025 alle 15:00: Lecce-Sassuolo
Sabato 18/10/2025 alle 15:00: Pisa-Verona
Sabato 18/10/2025 alle 18:00: Torino-Napoli
Sabato 18/10/2025 alle 20:45: Roma-Inter
Domenica 19/10/2025 alle 12:30: Como-Juventus
Domenica 19/10/2025 alle 15:00: Cagliari-Bologna
Domenica 19/10/2025 alle 15:00: Genoa-Parma
Domenica 19/10/2025 alle 18:00: Atalanta-Lazio
Domenica 19/10/2025 alle 20:45: Milan-Fiorentina
Lunedì 20/10/2025 alle 20:45: Cremonese-Udinese
Ottava giornata
Venerdì 24/10/2025 alle 20:45: Milan-Pisa
Sabato 25/10/2025 alle 15:00: Parma-Como
Sabato 25/10/2025 alle 15:00: Udinese-Lecce
Sabato 25/10/2025 alle 18:00: Napoli-Inter
Sabato 25/10/2025 alle 20:45: Cremonese-Atalanta
Domenica 26/10/2025 alle 12:30: Torino-Genoa
Domenica 26/10/2025 alle 15:00: Sassuolo-Roma
Domenica 26/10/2025 alle 15:00: Verona-Cagliari
Domenica 26/10/2025 alle 20:45: Lazio-Juventus
Nona giornata
Martedì 28/10/2025 alle 18:30: Lecce-Napoli
Martedì 28/10/2025 alle 20:45: Atalanta-Milan
Mercoledì 29/10/2025 alle 18:30: Como-Verona
Mercoledì 29/10/2025 alle 18:30: Juventus-Udinese
Mercoledì 29/10/2025 alle 18:30: Roma-Parma
Mercoledì 29/10/2025 alle 20:45: Bologna-Torino
Mercoledì 29/10/2025 alle 20:45: Genoa-Cremonese
Mercoledì 29/10/2025 alle 20:45: Inter-Fiorentina
Giovedì 30/10/2025 alle 18:30: Cagliari-Sassuolo
Giovedì 30/10/2025 alle 20:45: Pisa-Lazio
Decima giornata
Sabato 01/11/2025 alle 15:00: Udinese-Atalanta
Sabato 01/11/2025 alle 18:00: Napoli-Como
Sabato 01/11/2025 alle 20:45: Cremonese-Juventus
Domenica 02/11/2025 alle 12:30: Verona-Inter
Domenica 02/11/2025 alle 15:00: Fiorentina-Lecce
Domenica 02/11/2025 alle 15:00: Torino-Pisa
Domenica 02/11/2025 alle 18:00: Parma-Bologna
Domenica 02/11/2025 alle 20:45: Milan-Roma
Lunedì 03/11/2025 alle 18:30: Sassuolo-Genoa
Lunedì 03/11/2025 alle 20:45: Lazio-Cagliari
Undicesima giornata
Venerdì 07/11/2025 alle 20:45: Pisa-Cremonese
Sabato 08/11/2025 alle 15:00: Como-Cagliari
Sabato 08/11/2025 alle 15:00: Lecce-Verona
Sabato 08/11/2025 alle 18:00: Juventus-Torino
Sabato 08/11/2025 alle 20:45: Parma-Milan
Domenica 09/11/2025 alle 12:30: Atalanta-Sassuolo
Domenica 09/11/2025 alle 15:00: Bologna-Napoli
Domenica 09/11/2025 alle 15:00: Genoa-Fiorentina
Domenica 09/11/2025 alle 18:00: Roma-Udinese
Domenica 09/11/2025 alle 20:45: Inter-Lazio
Dodicesima giornata
Sabato 22/11/2025 alle 15:00: Cagliari-Genoa
Sabato 22/11/2025 alle 15:00: Udinese-Bologna
Sabato 22/11/2025 alle 18:00: Fiorentina-Juventus
Sabato 22/11/2025 alle 20:45: Napoli-Atalanta
Domenica 23/11/2025 alle 12:30: Verona-Parma
Domenica 23/11/2025 alle 15:00: Cremonese-Roma
Domenica 23/11/2025 alle 18:00: Lazio-Lecce
Domenica 23/11/2025 alle 20:45: Inter-Milan
Lunedì 24/11/2025 alle 18:30: Torino-Como
Lunedì 24/11/2025 alle 20:45: Sassuolo-Pisa
