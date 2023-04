Serie A, anticipi e posticipi: Milan-Lazio e Roma-Inter sabato 6 maggio

DATE UFFICIALI

Ufficiali le date e gli orari della 33.a e 34.a giornata. Milan-Cremonese e Verona-Inter il 3 maggio alle 21 in vista della semifinale di andata di Champions

© Getty Images Milan-Cremonese e Verona-Inter si giocheranno mercoledì 3 maggio alle ore 21. La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 33.a e 34.a giornata. Rossoneri e nerazzurri saranno impegnati esattamente una settimana dopo nell'andata delle semifinali di Champions League (Milan in casa). In vista della gara di ritorno del 16 maggio, Milan-Lazio e Roma-Inter verranno disputate sabato 6 maggio rispettivamente alle ore 15 e alle ore 18.

Nel turno infrasettimanale anticipa il Napoli, di scena a Udine martedì 2 maggio mentre il posticipo di giovedì 4 maggio è Empoli-Bologna. Per quanto riguarda la 34.a giornata, in anticipo sabato 6 maggio, oltre a Milan-Lazio e Roma-Inter, si gioca anche Cremonese-Spezia (ore 20.45). Domenica 7 maggio alle 18 il Napoli sfida la Fiorentina.



33ª GIORNATA

2/5/2023 Martedì 20.45 Udinese-Napoli

3/5/2023 Mercoledì 18.00 Atalanta-Spezia

3/5/2023 Mercoledì 18.00 Juventus-Lecce

3/5/2023 Mercoledì 18.00 Salernitana-Fiorentina

3/5/2023 Mercoledì 18.00 Sampdoria-Torino

3/5/2023 Mercoledì 21.00 Hellas Verona-Inter

3/5/2023 Mercoledì 21.00 Lazio-Sassuolo

3/5/2023 Mercoledì 21.00 Milan-Cremonese

3/5/2023 Mercoledì 21.00 Monza-Roma

4/5/2023 Giovedì 20.45 Empoli-Bologna

34ª GIORNATA

6/5/2023 Sabato 15.00 Milan-Lazio

6/5/2023 Sabato 18.00 Roma-Inter

6/5/2023 Sabato 20.45 Cremonese-Spezia

7/5/2023 Domenica 12.30 Atalanta-Juventus

7/5/2023 Domenica 15.00 Torino-Monza

7/5/2023 Domenica 15.00 Udinese-Sampdoria

7/5/2023 Domenica 18.00 Napoli-Fiorentina

7/5/2023 Domenica 20.45 Lecce-Hellas Verona

8/5/2023 Lunedì 18.30 Empoli-Salernitana

8/5/2023 Lunedì 20.45 Sassuolo-Bologna