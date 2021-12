Serie A al lavoro con lo spettro Covid: nuovi casi di positività per Torino, Fiorentina, Spezia ed Empoli

DOPO LA SOSTA

Non rivelata l'identità del giocatore granata e della squadra viola. Tra i liguri è Kovalenko. Nel club toscano positivi tre componenti del gruppo squadra

Si torna in campo, le vacanze sono finite e le squadre si ritrovano dopo la pausa natalizia, ma sulla Serie A c'è l'incognità Covid. Due nuovi casi di positività nel Torino, prima squadra a tornare al lavoro: si tratta di un calciatore e di un membro dello staff, "entrambi, regolarmente vaccinati, osserveranno il periodo di isolamento presso il loro domicilio in accordo con l'autorità sanitaria locale", fa sapere il club granata, senza rivelare l'identità di chi ha contratto il virus. Il giorno di Santo Stefano Simone Verdi, aveva annunciato sui social la sua positività e da allora è in isolamento a Bologna, dove si trovava al momento del tampone positivo.

Nuovi casi di Covid nella Fiorentina, che ha annunciato "quattro casi di positività all'interno del gruppo squadra, di cui un calciatore. I test sono stati svolti individualmente e senza alcun contatto tra tesserati, per questo motivo la squadra non entrerà in bolla e potrà proseguire la regolare attività di allenamento", si legge nella nota del club viola. Lo Spezia ha rimandato di un giorno la ripresa degli allenamenti a causa di due positività al Covid riscontrate all'interno del gruppo squadra. Una mossa cautelativa che permetterà di testare nuovamente i tesserati ed evitare l'eventuale propagarsi di un focolaio. In vista del rientro dalle ferie, la società aveva dato disposizione di sottoporsi tampone prima di aggregarsi. Proprio l'autoscreening ha rilevato la positività dell'ucraino Viktor Kovalenko e di un membro dello staff. Gli esami effettuati in giornata prima della ripresa dell’attività hanno evidenziato la positività al Covid-19 di tre componenti del gruppo squadra all'Empoli. "Empoli FC rende noto altresì che gli altri componenti del gruppo squadra, risultati negativi ai controlli e non avendo avuto contatti diretti negli ultimi sette giorni con i tre soggetti positivi, hanno ripreso, nel rispetto delle normative vigenti, la regolare attività di allenamento", si legge nella nota del club.

