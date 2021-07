Serie A, addio alle divise verdi: vietate dalla stagione 2022/23

LA NOVITA'

L'articolo 2 vieta chiaramente l'uso del colore che confonde spettatori e arbitri

Basta maglie verdi in Serie A, lo dice il regolamento. Dalla stagione 2022/23 infatti le squadre nel massimo campionato non potranno indossare una divisa di questo colore per i giocatori di movimento come stabilito nell'articolo 2. Una norma anticipata in questa stagione per permettere alle varie società di lavorare alle divise future con questa indicazione, adottata per rendere meno complicata la visione della partita da parte dello spettatore e degli arbitri.

Una regola sorprendente e per forza di cose metterà un limite alla fantasia dei produttori di kit da gara che negli ultimi anni avevano fatto proliferare la Serie A di magliette verde fosforescente, come la Lazio nell'ultima stagione o l'Inter un paio di campionati prima. Più complicato, invece, il discorso per chi il verde ce l'ha indicato come colore sociale, quindi tecnicamente autorizzato a usarlo nelle proprie divise da casa o da trasferta, ma con un certo limite.

Tra le squadre in questa Serie A che dovranno stare più attente a questo dettaglio c'è il Sassuolo che il neroverde dovrà spenderlo bene, mentre Lazio e Atalanta con ogni probabilità dovranno rinunciare a riproporre questo colore primario nelle divise da trasferta o nelle terze maglie. Discorso ancora diverso per l'Avellino in futuro, notoriamente di verde vestito, ma che per tornare nel massimo campionato avrà bisogno di diverse stagioni.