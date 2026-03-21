Sabato da Champions: il Milan trova il nuovo Toro, Juventus-Sassuolo con l’ombra della pertosse

L'imperativo per la truppa di Allegri è reagire immediatamente per non dilapidare quanto di buono costruito finora. Mettere pressione ai cugini nerazzurri sembra ormai missione secondaria, ma proteggere la seconda piazza dall'assalto del Napoli è una necessità vitale che passa inevitabilmente per i tre punti contro i granata, sotto la direzione di gara dell'arbitro Francesco Forneau. Dall'altra parte della barricata, il cambio di guida tecnica al Torino ha portato una scossa elettrica nell'ambiente, certificata dai sei punti conquistati nelle ultime tre uscite e, soprattutto, dal 4-1 inflitto al Parma che ha proiettato la squadra a una distanza rassicurante dalla zona calda.