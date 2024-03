Serie A: in campo Juventus, Milan, Roma e Inter-Napoli

serie a

Si chiude la ventinovesima giornata, cinque big in campo prima della sosta: si lotta per scudetto, zona Champions e rincorsa europea. Senza dimenticare Atalanta-Fiorentina

La ventinovesima giornata di Serie A si chiude con le cinque partite di oggi, tutte particolarmente delicate perché arrivano prima della sosta per le nazionali e, si sa, un buon risultato è fondamentale per l'umore dell'ambiente in attesa del ritorno del campionato. Apre Juventus-Genoa, poi c'è Verona-Milan, la doppietta delle 18 con Atalanta-Fiorentina e Roma-Sassuolo e gran finale con Inter-Napoli.

Nel lunch match fari puntati sulla Juve che, dopo un punto in due partite, deve ritrovare la vittoria per riprendersi il secondo posto che le è stato soffiato dal Milan. Due buone notizie per Allegri: il recupero di Rabiot e il ritorno dalla squalifica di Vlahovic anche se contro il Genoa sarà più che altro fondamentale tornare a blindare la difesa, che nelle ultime quattro partite ha sempre subito due gol. Non sarà facile perché i rossoblù di Gilardino giocano un bel calcio, sono in una posizione relativamente tranquilla - +9 dalla zona salvezza - e hanno voglia di ritornare a fare punti dopo due ko consecutivi.

Alle 15 un solo match, quello del Milan a Verona. Senza scomodare storiche ricorrenze, i rossoneri sono in un ottimo momento tra campionato ed Europa League ma lo sono pure i gialloblù, reduci da due vittorie ma ancora pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere. Pioli non sottovaluta l'impegno e schiera la formazione titolare, anche perché Maignan è recuperato e torna pure Leao (che comunque aveva giocato a Praga) dalla squalifica.

Interessanti anche i match delle 18: la Roma di De Rossi chiamata a nuove conferme e a tenere il passo del Bologna per non perdere di vista il quarto posto (anche se al momento pure il quinto garantirebbe l'accesso alla prossima Champions), non ci sarà Dybala ma Lukaku sì. Il Sassuolo, con l'arrivo di Ballardini, è tornato a vedere la luce con la vittoria sul Frosinone ma non può perdere altro terreno. Atalanta-Fiorentina promette spettacolo ma non mancherà la tensione visto che entrambe sono pienamente in corsa per un posto nelle coppe.

Il piatto forte sarà il posticipo Inter-Napoli, il match delle deluse dalla Champions League. I nerazzurri vogliono cancellare l'eliminazione contro l'Atletico Madrid riprendendo subito la marcia scudetto per chiudere il discorso il più presto possibile: nonostante questo Inzaghi potrebbe anche fare due-tre scelte a sorpresa. Gli azzurri possono ancora sognare la Champions puntando il quinto posto - molto più difficile il quarto - ma in ogni caso sono in piena lotta per la zona europea e col recupero di Osimhen vogliono fare uno scherzo alla capolista.

