Serie A 2025/26, proposto ai club un inizio posticipato il 23 agosto

Sempre in tema di calendario, nella riunione si è anche parlato delle competizioni Uefa per club e di quelle internazionali, senza dimenticare le date della finestra di mercato estiva in vista della prossima stagione. Un modo per portarsi avanti e organizzare gli impegni in una stagione che terminerà con un altro Mondiale negli Usa, quello per Nazionali, che sarà il primo della storia con 48 squadre.