Sepe pararigori sfortunato: ipnotizza Ciofani due volte ma non basta

Un Sepe in versione pararigori non basta alla Salernitana per portare a casa i tre punti contro la Cremonese. Nel finale della sfida dell'Arechi succede di tutto: all'85' check Var per un contatto in area granata tra Fazio e Zanimacchia, è rigore per i grigiorossi. Sul dischetto va Daniel Ciofani, che si fa ipnotizzare da Sepe. Sulla respinta segna Castagnetti ma l'arbitro fa ripetere perché lo stesso centrocampista è entrato in area prima del tiro del compagno e lo stesso Sepe non aveva i piedi sulla linea al momento della conclusione dell'avversario. Ciofani ci riprova, ma è ancora Sepe-show: questa volta però l'attaccante è più veloce e riesce a spingere il pallone in rete per il 2-2 finale. "Sepe? Avevo pensato a come superarlo dal dischetto, ma per ben due volte mi ha chiuso lo specchio: gli ho fatto i complimenti", ha detto Ciofani nel dopo gara.