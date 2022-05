Scudetto, c'è anche l'ipotesi dell'arrivo a pari punti: Inter sfavorita, come nel 1964

A novanta minuti dalla fine del campionato, il Milan ha bisogno di un solo punto nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo per laurearsi campione: se vincesse anche l'Inter, infatti, appaierebbe i rossoneri in vetta alla classifica a 84 punti ma il titolo andrebbe alla squadra di Pioli per gli scontri diretti favorevoli (1-1 l'andata, 2-1 Milan il ritorno). Una situazione mai accaduta in Serie A, almeno con questo regolamento: l'unico precedente risale al 1963-64, protagoniste il Bologna e nuovamente i nerazzurri.

ansa