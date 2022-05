Salernitana e Cagliari, tutto in novanta minuti: la salvezza passa da qui

LA LOTTA PER EVITARE LA B

Alla squadra di Nicola basta vincere, quella di Agostini deve ottenere i tre punti e attendere notizie dall'Arechi

Nicola è a un passo da un'impresa che potrebbe fare impallidire quella straordinaria ottenuta alla guida del Crotone. La Salernitana era spacciata e ora può davvero sognare una salvezza che nessuno avrebbe ipotizzato soltanto qualche settimana fa. Il Cagliari, guidato da poche giornate da Agostini, spera di mantenere una città, spinta da un'intera regione, in Serie A. Il verdetto definitivo arriverà poco prima delle 23 di questa domenica caldissima.

La Salernitana ha due punti di vantaggio sul Cagliari e c'è un solo posto da assegnare all'ultima retrocessa, dopo che Venezia e Genoa hanno già salutato la compagnia. Alla squadra di Nicola, per salvarsi, basta battere, davanti a un Arechi pieno di 30.000 tifosi, l'Udinese. Oppure ottenere lo stesso risultato dei sardi. La squadra di Agostini, per evitare la Serie B, deve vincere a Venezia, davanti a circa 1000 tifosi rossoblù che arriveranno da tutta Italia, e augurarsi che i campani non facciano lo stesso. In caso di pareggio all'Arechi e di vittoria del Cagliari al Penzo, le due squadre chiuderebbero con gli stessi punti e a salvarsi sarebbero i sardi perché hanno una migliore differenza reti generale (gli scontri diretti sono in perfetta parità).