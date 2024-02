Roma-Inter: ultime notizie e probabili formazioni

De Rossi cercherà la quarta vittoria consecutiva puntando sul 4-3-3 nel quale l'unico dubbio sembra a centrocampo. Davanti a Rui Patricio il quartetto Karsdorp-Mancini-Llorente- Angelino che nel debutto col Cagliari ha già mostrato qualità. In mezzo, bisognerà capire le intenzioni del tecnico a livello di atteggiamento: continuare con la voglia di proporre un calcio offensivo, confermando Pellegrini, Paredes e Cristante (opzione più probabile), oppure coprirsi un filo di più di fronte alla capolista. In questo secondo caso, possibile l'ingresso di Bove e a quel punto potrebbe avanzare Pellegrini, panchinando El Shaarawy. Nessun dubbio invece sulla coppia Lukaku-Dybala .

INTER, LE ULTIME DI FORMAZIONE VERSO LA ROMA

Non sembrano esserci novità all'orizzonte per Simone Inzaghi (squalificato, in panchina ci sarà il vice Farris), anche perché l'intera settimana di lavoro ha permesso di recuperare dopo il dispendio di energie psico-fisiche del match contro la Juventus. Nessuna speranza di partire titolare, dunque, per Dumfries e anche l'assenza di Frattesi (risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra) non rimescola nulla visto che il trio di centrocampo Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan è intoccabile. Davanti la ThuLa non lascia scampo ad Arnautovic e Sanchez.