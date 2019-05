Roma: Gasperini in pole per la panchina

16/05/2019

Mancano ancora due giornate alla fine del campionato, ma il mercato allenatori è in piena fibrillazione. La Roma avrebbe abbandonato la pista Sarri per puntare decisa su Giampiero Gasperini . Il probabile sì del tecnico dell'Atalanta darà via al valzer delle panchine: alla Dea il suo posto dovrebbe essere preso da Simone Inzaghi , mentre alla Lazio Lotito avrebbe deciso di ripartire con un nuovo progetto affidato a Roberto De Zerbi , ora al Sassuolo.

