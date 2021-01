Roma, Fonseca: "Zaniolo è un professionista. Mercato? Sto parlando con Tiago Pinto”

VERSO ROMA-SAMP

La prima gara del nuovo anno mette la Roma di fronte alla Sampdoria dell'ex Claudio Ranieri e per la sfida ai blucerchiati il tecnico giallorosso dovrà fronteggiare una mini-emergenza. All'Olimpico Fonseca dovrà infatti fare a meno di Mirante, Spinazzola, Pedro, Calafiori e Zaniolo, finito al centro del gossip nelle ultime settimane: “Non entro nella vita privata dei giocatori, posso dire che quando è qui è sempre un professionista", ha detto il portoghese nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Nonostante gli assenti Fonseca è fiducioso ("La squadra sta bene, siamo ritornati motivati. Si è allenata bene. Siamo pronti"), ma certamente il mercato di gennaio, che inizia lunedì, sarà l’occasione per cercare di rinforzare la rosa: "Sì, stiamo già parlando. Adesso aspetto solo che Tiago arrivi per continuare a parlare".

Un ‘nuovo’ acquisto per il nuovo anno potrebbe essere il Flaco Pastore, che è tornato ad allenarsi in gruppo ma non sarà convocato: "Si è fermato tanto tempo, ha bisogno di un lavoro specifico e non sarà possibile convocarlo per domani". Il tecnico non si sbilancia neanche sull’utilizzo di Cristante (“Vediamo”), rimpiange la sosta troppo corta ("Mi sarebbe piaciuto, ma dobbiamo capire che non ci sarebbe stato il tempo”) e tesse le lodi di Dzeko e Quagliarella: "I giocatori non hanno età, sono due grandi professionisti e due grandi calciatori. Per me il giocatore non ha età, ma rendimento".

Vedi anche roma Zaniolo, la ex fidanzata è incinta: "Mi assumerò le mie responsabilità"