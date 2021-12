Rocchi: "Dialoghi arbitro-VAR presto pubblici. Dare solo i rigori che ci sono"

IL DESIGNATORE

Il designatore: "Corretta la procedura nel contatto Dumfries-Alex Sandro, faremo sentire a tutti l'audio del confronto Mariani-VAR"

Gianluca Rocchi conferma la strada già tracciata in passato confermando la volontà di far sentire a tutti i dialoghi tra arbitro e VAR per meglio comprendere il meccanismo che sta dietro alle decisioni prese durante le partite: "Non abbiamo niente da nascondere, stiamo cercando di preparare i ragazzi affinché abbiano una comunicazione spendibile" racconta a La Gazzetta dello Sport.

Il designatore arbitrale ha parlato anche del numero di rigori concessi in campionato: "Possiamo toglierne qualcuno ma non troppi: bisogna essere bravi a dare quelli che ci sono. Non voglio che i miei vivano con lo stress". Infine, ritorno su Inter-Juventus e il caso del contatto tra Dumfries e Alex Sandro: "Non so quando ma faremo ascoltare a tutti l'audio (del dialogo tra l'arbitro Mariani e il VAR, ndr). La procedura è stata corretta ed è per quello che eravamo tutti soddisfatti di quella decisione".