Rocchi: "Darmian su Chiesa non è fallo. Bravo l'arbitro, gara complessa"

LE PAROLE

Il designatore giudica l'episodio di Juventus-Inter in occasione del pareggio nerazzurro di Lautaro ed elogia direttore di gara e squadre in campo

"Darmian su Chiesa? Per noi quello non è un fallo soprattutto per la tipologia di gara e per la linea di intervento posta da Guida in questa gara. Lui ha diretto un'ottima gara, gli va fatto un plauso. Questa sfida è molto complessa". Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi giudica così il contatto tra l'esterno dell'Inter e l'attaccante della Juve prima del pareggio nerazzurro firmato da Lautaro Martinez.

Rocchi applaude non solo l'arbitro ma anche le due squadre: "I giocatori si sono affrontati lealmente, non hanno creato mai problemi veri - ha detto a Open Var su Dazn - Il direttore di gara l'ha arbitrata bene lasciandoli giocare ma come dico sempre la partita la fanno i calciatori e non gli arbitri".