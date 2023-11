LA MOVIOLA DI CESARI

Per il moviolista di Pressing, l'arbitro Guida ha utilizzato lo stesso metro di giudizio in tutta la partita

Ha fatto molto discutere tra i tifosi juventini un episodio accaduto durante la costruzione del gol di Lautaro Martinez che ha prontamente pareggiato il vantaggio di Vlahovic. Ad analizzare l'episodio ci ha pensato Graziano Cesari durante la puntata di Pressing. Prima che lo sviluppo nerazzurro cominci dalla giocata di Sommer, siamo al 33esimo, Darmian intercetta la palla in possesso della Juventus prendendo posizione con un duro contrasto su Chiesa.

Graziano Cesari controlla l'episodio e detta il suo giudizio: "Chiesa cade a terra, ma Guida lascia proseguire l'azione. Il braccio destro di Darmian è largo, non penso possa colpire il volto dell'avversario, perché sembra ad altezza inferiore. Certo non abbiamo a disposizione immagini chiarissime e tutti i replay partono dal momento in cui Sommer dà il via all'azione. L'arbitro è comunque in posizione buona per giudicare.

L'attaccante juventino peraltro si è comportato molto bene, correttamente, non rimanendo a lungo a terra. Una situazione che avrebbe forse attirato l'attenzione dell'arbitro e dei suoi assistenti in sala VAR".

Cesari conclude così: "Guida ha tenuto una condotta uniforme per tutta la partita. Spinte e contatti leggeri sono stati tollerati. La sua è stata una direzione coerente lasciando molto spazio al gioco".